France Inter en direct du Festival du cinéma américain de Deauville samedi 3 septembre 2022

« Le Festival du cinéma américain de Deauville favorise un dialogue silencieux et secret, qui circule entre les cinéastes de France et des États-Unis. Transmettre et partager sont les valeurs du festival dont cette sélection témoigne. » Bruno Barde, Directeur du festival

►►► Toute l’année, France Inter soutient le cinéma et donne la parole à ceux qui font l’actualité du cinéma français et international.

► En ce début de rentrée, On aura tout vu , le magazine hebdomadaire de cinéma avec Christine Masson et Laurent Delmas, s’installe au Festival du cinéma américain de Deauville, samedi 3 septembre à 10h, pour une émission en direct et en public.

Le Festival met en avant la diversité du cinéma américain, des grandes productions hollywoodiennes aux films indépendants. Il est le seul festival européen de cette envergure à ouvrir ses portes au public. Chaque année, plus d’une centaine de films sont présentés.

►►► Après Catherine Deneuve et Charlotte Gainsbourg, deux figures incontournables de son œuvre, Arnaud Desplechin est cette année le Président du 48e Festival du cinéma américain de Deauville.

Arnaud Desplechin bâtit un cinéma du romanesque, de la fiction, tout en ne cessant de faire exploser ses cadres et ses normes, distillant une étrange étrangeté pour mieux interroger le mystère de la réalité. Son œuvre est un labyrinthe où se perdre fait penser, où voir fait vibrer et où s’abîme le doute...

► A ses côtés, un jury garant de l’excellence d’un futur palmarès :

Jean Paul Civeyrac, Léa Drucker, Pierre Deladonchamps, Yasmina Khadra, Sophie Letourneur, Alex Lutz et Marine Vacth

Huit personnages en quête d’auteurs, pour un quarante-huitième Festival de Deauville exceptionnel, forcément !

►►► La liste des films en compétition :

1-800-HOT-NITE de Nick Richey

AFTERSUN de Charlotte Wells - 1er film

DUAL de Riley Stearns

EMILY THE CRIMINAL de John Patton Ford - 1er film

MONTANA STORY de Scott McGehee & David Siegel

OVER/UNDER de Sophia Silver - 1er film

PALM TREES AND POWER LINES de Jamie Dack - 1er film

PEACE IN THE VALLEY de Tyler Riggs

SCRAP de Vivian Kerr - 1er film

STAY AWAKE de Jamie Sisley - 1er film

THE SILENT TWINS d’Agnieszka Smoczyńska

WAR PONY de Gina Gammell & Riley Keough - 1er film

WATCHER de Chloe Okuno - 1er film

