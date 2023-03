France Inter en direct du Festival du livre de Paris du 21 au 23 avril 2023

La politique engagée de France Inter à l’égard du livre et de la lecture, en l’exposant dans tous les grands carrefours d’audience, lui a permis de gagner la confiance du monde des auteurs et de l’édition et d’offrir à ses auditeurs nombre d’exclusivités. France Inter est le média le plus prescripteur en matière de livres, qu’il s’agisse d’essais ou de romans.

►►► A l’occasion du Festival du livre de Paris , France Inter vous attend au Grand Palais Éphémère (Place Joffre) pour rencontrer :

Vendredi 21 avril

de 13h30 à 15h00 : enregistrement de La Librairie Francophone par Emmanuel Khérad pour une diffusion samedi 22 avril

par pour une diffusion samedi 22 avril de 17h00 à 18h00 : C'est encore nous par Charline Vanhoenacker et sa bande

Samedi 22 avril

de 12h10 à 12h40 : Rencontre France Inter « On n'arrête pas l'éco » animée par Alexandra Bensaid avec Valentin Pérez, Sandrine Foulon, Christian Chavagneux et Marc Vignaud

animée par avec de 15h00 à 16h00 : Rencontre/lecture « Une histoire et Oli » animée par Léonard Billot avec Thomas VDB, Alex Vizorek, Véronique Olmi et Franck Thilliez

animée par avec et de 17h00 à 18h00 : « Brèves rencontres » animée par Sonia Devillers avec François Sureau et Hervé Le Tellier.

Dimanche 23 avril

de 12h00 à 13h00 : On va déguster par François-Régis Gaudry

par de 14h00 à 14h45 : Atelier Podcast « Les odyssées » animé par Laure Grandbesançon

►►► Vous pourrez aussi rencontrer les auteurs d’Inter pour des dédicaces :

Dédicaces vendredi 21 avril

de 18h00 à 19h00 : Charline Vanhoenacker pour Debout les damnés de l’Uber ! éd. Denoël – France Inter

Dédicaces samedi 22 avril

de 12h30 à 13h00 : Alexandra Bensaid, Valentin Pérez, Sandrine Foulon, Christian Chavagneux et Marc Vignaud pour On n'arrête pas l'éco éd. Seuil - France Inter

et pour On n'arrête pas l'éco éd. Seuil - France Inter de 16h00 à 17h00 : Thomas VDB , Alex Vizorek, Véronique Olmi et Franck Thilliez pour Une Histoire et… Oli

, et pour Une Histoire et… Oli de 17h00 à 18h00 : Emmanuel Suarez , scénariste et Hamo , dessinateur pour L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo éd. Nathan BD - France Inter

, scénariste et , dessinateur pour L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo éd. Nathan BD - France Inter de 18h00 à 19h00 : François Sureau et Hervé Le Tellier pour Brèves rencontres - éd. Gallimard -France Inter (collectif - Hors-série littéraire)

et pour Brèves rencontres - éd. Gallimard -France Inter (collectif - Hors-série littéraire) de 18h00 à 19h00 : Sonia Devillers pour Les exportés - éd. Flammarion

Dédicaces dimanche 23 avril

de 12h00 à 15h00 : François-Régis Gaudry, Stéphane Solier, Alessandra Pierini, Marielle Gaudry, Charles Patin et Ilaria Brunetti pour On va déguster Paris, On va déguster l’Italie, On va déguster la France et On va déguster ! éd. Marabout - France Inter

et pour On va déguster Paris, On va déguster l’Italie, On va déguster la France et On va déguster ! éd. Marabout - France Inter de 14h45 à 15h45 : Laure Grandbesançon pour Les Odyssées éd. Les Arènes - France Inter

pour Les Odyssées éd. Les Arènes - France Inter de 15h45 à 16h45 : Guillaume Meurice pour Les gens vraies éd. JC Lattès - France Inter et Le Renard et le Poulailler (Une histoire et… Oli) éd. Michel Lafon - France Inter

Cette année, l’Italie, ses auteurs et leurs livres sont les invités du Festival du Livre de Paris, un événement où se renforceront les relations séculaires d’amitié́, de collaboration et d’échanges culturels mutuels entre l’Italie et la France.

Grand Palais Éphémère, Place Joffre

Métro ligne 8 : École Militaire / ligne 10 : La Motte-Picquet Grenelle

Stand Radio France à l'entrée du Grand Palais Éphémère