France Inter en direct du festival Les rendez-vous de l’histoire de Blois du 5 au 9 octobre 2022

Le festival Les Rendez-vous de l’histoire vise à transmettre au plus grand nombre une connaissance historique dépoussiérée par la présentation de recherches récentes mais aussi offrir un éclairage nouveau sur des problématiques contemporaines.

►►► France Inter vous attend sur place avec deux émissions en direct et en public depuis Blois, à la Bibliothèque Abbé-Grégoire, Auditorium :

Samedi 8 octobre à 18h10 : En quête de politique de Thomas Legrand

Les historiens peuvent-ils nous aider à comprendre la politique d’aujourd’hui ? avec Pascal Blanchard, journaliste, docteur en histoire de l’université Panthéon-Sorbonne, documentariste, essayiste et co-directeur d'agence française de communication-muséographique et Alya Algan, historienne spécialiste du XXe siècle, et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale.

Après 14 ans d’édito politique dans la matinale, Thomas Legrand change de rythme et crée un magazine hebdomadaire. Dans une optique de clarification des concepts politiques, en plein changement aujourd’hui, le journaliste s’éloigne du commentaire pour s’intéresser aux fondements. Avec l’aide des meilleurs spécialistes, ainsi que des archives de l’INA et de Radio France, il explore des idées politiques telles que le luddisme ou le rocardisme, tout en gardant son œil critique et original.

Dimanche 9 octobre à 13h20 : Histoire de Patrick Boucheron

L’émission part d’un fait d’actualité au sens large. A chaque fois, le regard et le savoir des historiennes et historiens sont mobilisés pour faire résonner les époques et surgir des questions.

Rendez vous de l'histoire de Blois - Amélie Debray

Cette année, les Rendez-vous de l’histoire mettent en lumière le thème « La mer ». Autour de cet axe majeur, de nombreuses conférences et rencontres s’articuleront afin d’échanger entre intellectuels de tous horizons : historiens bien sûr, mais aussi philosophes, journalistes, politiques, écrivains, cinéastes, économistes... D’autres questions seront aussi abordées pour rendre compte de l’actualité historiographique dans toute sa diversité.

Les Rendez-vous de l’histoire sont une opportunité unique pour stimuler les échanges entre des historiens confirmés et le grand public désireux de mieux comprendre la marche du monde. Le festival permet de nouer le dialogue entre chercheurs et citoyens. Il est considéré comme la plus grande université populaire de France, un lieu unique d’échange et de transmission, à la fois d’une grande rigueur scientifique et convivial.

L’histoire à Blois est aussi vécue sous diverses formes : les Cafés Historiques, les émissions de radio, les dédicaces, les projections de films, les spectacles, les concerts et les expositions... Ces initiatives viennent vivifier l’ensemble du festival et incarnent une autre manière de fêter l’histoire.

Dans le cadre de la Saison France-Portugal initiée par l’Institut Français, les Rendez-vous de l’histoire font du Portugal le pays invité de leur 25ème édition. Pays d’explorateurs, puissance maritime, le Portugal occupe une place de choix dans l’histoire des relations entre la mer et les hommes. Chercheuses et chercheurs portugais et français sont conviés à présenter et partager leurs travaux. Rencontres, conférences, tables rondes, projections ou encore actions pédagogiques, plus de dix rencontres lusitaniennes enrichiront la programmation.