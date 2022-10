France Inter en direct du Festival Lumière à Lyon le 22 octobre 2022

Une fois par an, c'est à Lyon, ville natale du Cinématographe, que le monde du cinéma à travers le Festival Lumière célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (films restaurés, rétrospectives, invités, hommages...). Grâce à l'ensemble des salles de cinéma participantes, le festival rayonne dans toute l'agglomération lyonnaise et touche un large public. Des séances présentées par des acteurs, des cinéastes, des historiens, des critiques, et par des « Ambassadeurs Lumière ».

►►► France Inter, partenaire du festival, vous attend à Lyon pour l’émission :

Publicité

► On aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas, samedi 22 octobre à 10h, en public et en direct du Hangar du Premier Film dans le cadre du festival lumière

Institut Lumiere 2021 - Jean Luc Mege

►►► Depuis 2009, le Prix Lumière récompense une personnalité du cinéma pour l'ensemble de son œuvre et pour le lien qu'elle entretient avec l'histoire du cinéma. Cette personnalité est ainsi célébrée dans la ville natale du Cinématographe Lumière, Lyon, et à l'endroit même où il a été inventé rue du Premier-Film.

Le lauréat du Prix Lumière 2022 est Tim Burton , un visionnaire, un styliste et un artiste qui a offert au cinéma mondial un univers d’une cohérence rare et d’un impact esthétique sans précédent dans la culture populaire.

Dès ses premiers films et ses premiers succès, Burton installe son univers, savant mélange d’un style très personnel et de références romanesques et picturales qui traversent toute l’histoire de l’art. Entre gothique et baroque, comédie, horreur, romantisme et mélancolie. Impossible de penser Burton sans la pléiade d’acteurs qui a accompagné sa carrière : Johnny Depp et Helena Bonham Carter bien-sûr, mais aussi Michael Keaton, Winona Ryder, Jack Nicholson, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Glenn Close, Christina Ricci, Eva Green et bien sûr Marion Cotillard dans Big Fish. Des fidèles qui ont contribué à donner vie à l’univers du maître, qui cite le grand acteur du muet Lon Chaney (l’homme aux mille visages) comme l’une de ses inspirations originales.

► Master class Rencontre avec Tim Burton au Célestins, Théâtre de Lyon, Vendredi 21 octobre à 15h

► Remise du prix lumière à Tim Burton à l’Amphithéâtre – Centre de Congrès, Vendredi 21 octobre en soirée

► Nuit Tim Burton à la Halle Tony Garnier , Samedi 22 octobre à 21h avec Beetlejuice, suivi de Ed Wood, de Mars Attacks ! et de Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans tête de Tim Burton

► Une programmation spéciale Tim Burton tout au long du festival à découvrir ici !

Cérémonie Ouverture - Collection Institut Lumière

►►► Deux icônes célébrées à Lumière 2022

► Jeanne Moreau, réalisatrice

Magnifique dans les films de Louis Malle (Ascenseur pour l’échafaud, Les Amants), Jeanne Moreau tourne pendant des années sous la direction des plus grands réalisateurs : François Truffaut, Luis Buñuel ou encore Joseph Losey. Elle réalise trois films à partir de 1976, devenus très rares. Découvrez ces œuvres en copies restaurées, grâce au travail du Fonds Jeanne Moreau, et de Carlotta Films.

Lumière – 1976 : D’origines et d’âges différents, quatre comédiennes sont réunies et évoquent leur parcours professionnel et sentimental…

L’adolescente – 1979 : 1939, Marie passe ses vacances chez sa grand-mère, où elle se prend de passion pour un jeune médecin…

Lillian Gish – documentaire – 1984 : New York, été 1983. Jeanne Moreau part à la rencontre de Lillian Gish afin de réaliser un portrait filmé de l’actrice. La vedette du cinéma muet américain la convie dans son appartement et revient sur sa carrière depuis ses débuts en 1913.

► Meiko Kaji, la femme scorpion

Un regard intense dans un visage impassible, Meiko Kaji est l’incarnation japonaise de la vengeance et de l’insoumission. Hommage à une icône magnétique :

La femme scorpion de Shun’ya Ito – 1972 : Trahie par l’homme qu’elle aimait et livrée à des yakuzas, Matsu, « le scorpion », prépare une implacable vengeance…

– 1972 : Trahie par l’homme qu’elle aimait et livrée à des yakuzas, Matsu, « le scorpion », prépare une implacable vengeance… Elle s’appelait Scorpion de Shun’ya Ito – 1972 : Après avoir été victimes de torture, des prisonnières s’évadent avec à leur tête Matsu, surnommée « le scorpion »…

– 1972 : Après avoir été victimes de torture, des prisonnières s’évadent avec à leur tête Matsu, surnommée « le scorpion »… Lady Snowblood de Toshiya Fujita – 1973 : Sayo tombe enceinte de l’un des brigands qui l’a violée. Avant de mourir, elle lance une malédiction : son enfant ne vivra que pour la venger…

Hommage Bertrand Tavernier 2021 - Jean Luc Mege

►►► Le festival Lumière c’est aussi de la science-fiction, des films d’action, des thrillers, des frissons... Pour tous les amateurs des films phares des années 1990 et 2000 à (re)voir absolument sur un grand écran :

Pulp Fiction de Quentin Tarantino (1994, 2h33, int -12ans)

(1994, 2h33, int -12ans) La Haine de Mathieu Kassovitz (1995, 1h40)

(1995, 1h40) Lost Highway de David Lynch (1997, 2h15, int -12ans)

(1997, 2h15, int -12ans) Scream de Wes Craven (1997, 1h52, int -12ans)

(1997, 1h52, int -12ans) The Big Lebowski de Joel Coen (1998, 1h57)

(1998, 1h57) Fight Club de David Fincher (1999, 2h19, int -16ans)

(1999, 2h19, int -16ans) Interstellar de Christopher Nolan (2014, 2h49)

Programmation ICI !

Festival Lumière - Collection Institut Lumière

►►► Vous pourrez aussi assister à des Rétrospectives :

► Louis Malle, le solitaire du cinéma français

Au croisement de la Nouvelle Vague, du cinéma d’auteur français et du cinéma indépendant américain, Louis Malle s’attaque à tous les sujets et fait fi des interdits et des tabous qui corsètent la bonne société française.

► Sidney Lumet, le prince de New York

Son cinéma se compose de personnages intègres en lutte contre un système corrompu (Serpico, 1973), mais aussi de marginaux (Un après-midi de chien, 1975, Equus, 1977), d’arrivistes ou de repentis, dessinant une palette allant du drame social à la tragédie moderne.

► Mai Zetterling

Avec le cycle « Histoire permanente des femmes cinéastes », le festival Lumière se penche sur l’œuvre de la Suédoise Mai Zetterling qui impose une voix franche et puissante, dont l’audace choque certains, et entame une œuvre consacrée prioritairement à l’étude de la condition féminine.

► André De Toth, 1939, les films hongrois ** :**

On ne l’appelait pas encore André De Toth, mais Tóth Endre, à la hongroise, et il n’était pas encore « le dernier borgne d’Hollywood », célébré par Bertrand Tavernier…

Une programmation riche et dense à découvrir sur le site de l’Institut Lumière à Lyon