France Inter en direct du Salon international de l’Agriculture lundi 27 février 2023

Ancré dans le réel des agriculteurs et de nos concitoyens, le grand rendez-vous populaire qu’est le Salon International de l’Agriculture du 25 février au 5 mars 2023 est aussi l’occasion de saluer et de mettre en lumière ce qui enthousiasme les Français, ce qui les fait vibrer mais aussi ce qui les concerne et les préoccupe au quotidien.

France Inter accompagne cette nouvelle édition et vous propose un rendez-vous en direct et en public de la plus grande ferme de France :

► Lundi 27 février, de 13h à 14h, le 13/14 de Bruno Duvic

Publicité

Le salon édition 2023

La 59è édition a ceci de particulier que le contexte international change la donne. La guerre en Ukraine déclenché en février 2022 a entrainé d’importantes répercussions sur les marchés de l’énergie et de l’approvisionnement. Les augmentations de prix ont des effets sur de très nombreuses entreprises, incluant les secteurs agricole et agroalimentaire. Ce conflit provoque aussi l’éveil des consciences sur ses nombreuses conséquences agricoles et alimentaires. Le corollaire de cette situation, c’est bien la prise de conscience du rôle de l’agriculture et des agriculteurs.

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les consommateurs français avaient reconnu le métier d’agriculteur comme étant essentiel. Dans le contexte de cette guerre, ils réalisent tout simplement que le rôle de l’agriculteur est de nourrir une population et concrétisent la qualité du «made in France». La nourrir mieux et la nourrir plus.

La problématique de souveraineté alimentaire est plus que jamais au cœur des débats et l’assurer fait partie de la mission des agriculteurs.

Chaque pratique agricole, ainsi que l’adaptation quotidienne des paysans, constituent les clés de réussite de cet objectif. Cette mission nourricière reprend son caractère primordial. C’est ce que la prochaine édition du Salon International de l’Agriculture mettra en avant. L’agriculture au service de la vie, de la souveraineté alimentaire, l’agriculture au cœur du vivant.

Le rôle de pédagogue du Salon sera une fois encore des plus utiles. Toujours expliquer, montrer, échanger, dialoguer et conforter la relation entre l’agriculture et la société française. Dans l’ambiance conviviale et de partage si spécifique au Salon.

Revenir au Salon de 2022

À réécouter : Une semaine en France en direct du salon de l’agriculture Une semaine en France Écouter plus tard écouter 41 min

À réécouter : Agriculteurs : comment vivre de son métier ? Le téléphone sonne Écouter plus tard écouter 37 min