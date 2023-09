France Inter en public et en direct des Rendez-vous de l’histoire de Blois, jeudi 5 et samedi 7 octobre 2023

France Inter plonge au cœur de l’actualité et de l’histoire avec la 26ème édition des « Rendez-vous de l’Histoire » de Blois qui a pour thème cette année : « Les vivants et les morts ».

Une belle occasion de rencontrer celles et ceux qui, au quotidien, écrivent et commentent l’histoire.

La chaîne s’installe au cœur de cet événement* avec trois rendez-vous d’antenne :

■ Jeudi 5 octobre

► 15h - Affaires sensibles / Fabrice Drouelle

Sujet : Dans l’enfer des bagnes de Guyane

Avec André Bendjebba, historien

■ Samedi 7 octobre

► 12h - Le grand face à face / Thomas Snégaroff avec Natacha Polony et Gilles Finchelstein

Avec Pierre Singaravélou, directeur du l’ouvrage Colonisations. Notre histoire (Seuil)

► 18h – En quête de politique / Thomas Legrand

Sujet : Le révisionnisme d’État

Avec Nicolas Offenstadt, historien français, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l'université Panthéon-Sorbonne et Pierre Salmon, maître de conférences en histoire contemporaine à l’École normale supérieure, professeur agrégé d’histoire et docteur de l’Université de Caen Normandie.

Les rendez-vous de l’histoire de Blois à suivre sur France Inter, franceinter.fr et les réseaux sociaux

*Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles