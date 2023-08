France inter en public et en direct du Livre sur la place de Nancy, vendredi 8 septembre 2023

France Inter, partenaire de l’évènement, soutient cette 45è édition et installe deux émissions au cœur de l’événement pour fêter le livre et la lecture.

►►► Vendredi 8 septembre

► 15h : Affaires sensibles de Fabrice Drouelle en direct et en public : L'affaire Kessel-Druon. Le 30 mai 1943, Joseph Kessel, sa maîtresse, Germaine Sablon, et son neveu, Maurice Druon écrivent Le chant des partisans. Avec l'Académicien Goncourt Pierre Assouline.

Entrée sur réservation, billetterie gratuite en ligne et au guichet de l'Opéra national de Lorraine.

► 20h : Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin en direct et en public, pour deux enregistrements autour de la littérature et du cinéma

Le Livre sur la place accueille près de 200 auteurs.

Parmi eux : Michel Bussi, Sarah Chiche, Sonja Delzongle, Agnès Desarthe, Fatou Diome, Mathias Enard, Serge Joncour, Tobie Nathan, Katherine Pancol, Éric Reinhardt, Franck Thilliez...

A noter : la présence inédite de Wole Soyinka, prix Nobel de Littérature en 1986. Il a été le premier africain à recevoir le prix Nobel de littérature

Dépasser nos frontières, nous ouvrir au monde est plus que nécessaire, car la résistance à la solitude, aux guerres et aux discriminations passe par la connaissance d’autres cultures, d’autres langues, d’autres vies. Cette année, ils seront, entre autres, présents : Antonio Altarriba (Espagne) Steven Appleby (Royaume-Uni) NoViolet Bulawayo (Zimbabwe) Éric Chacour (Canada) Tom Crewe (Royaume-Uni) Gouzel Iakhina (Russie) Lídia Jorge (Portugal**) Joyce Maynard** (États-Unis**) Maggie O’Farrell** (Royaume-Uni) Posy Simmonds (Royaume-Uni) David Vann (États-Unis) Enrique Vila-Matas (Espagne).

Le Livre sur la Place s’ouvre de plus en plus aux lettres étrangères. Et tout particulièrement cette année à l’Allemagne, invitée d’honneur. Cette 45ème édition du salon sera placée sous le signe de l’amitié franco-allemande. Elle sera une occasion pour le public de découvrir la richesse et la diversité de la culture germanique mais aussi son histoire et ses problématiques contemporaines à travers ses écrivains et sa littérature.

Huit rencontres de cette édition seront interprétées en Langue des Signes Française. Le Livre sur la Place a en effet pour ambition d’être un salon du livre qui s’adresse à tous. Pour cette raison, il était inenvisageable de ne pas prendre en compte la spécificité de certains lecteurs. Mis en place pour la première fois en 2019 à titre expérimental, la présence d’interprètes est reconduite cette année. Les entretiens avec François Bégaudeau, Ariane Chemin, Agnès Desarthe, Cynthia Fleury, Christine Ockrent, Katherine Pancol, Pascal Quignard et Éric Reinhardt seront traduits en Langue des Signes Française, en partenariat avec l’Institut des Sourds de la Malgrange.

