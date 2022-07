France Inter et France 3 commémorent la Rafle du Vel d’Hiv

Vendredi 15 juillet à 20h sur France Inter

Pour commémorer les 80 ans de la Rafle du Vel d’hiv, France Inter vous propose une émission spéciale construite d’après le podcast de Stéphanie Duncan « La rafle du Vel d’Hiv : une affaire d’état », un fait devenu historique devenu le symbole de la collaboration du régime de Vichy avec le 3è Reich.

Stéphanie Duncan propose « La rafle du Vel d’Hiv : une affaire d’Etat », une série de podcasts autour de la rafle du Vel d’Hiv, un récit historique à découvrir dès le mardi 14 juin. Il y a 80 ans, les 16 et 17 juillet 1942, 13 000 juifs, dont 4 000 enfants sont arrêtés en région parisienne, avant d’être déportés pour Auschwitz. Cette rafle ordonnée par l’occupant nazi est menée exclusivement par des policiers et des gendarmes français. Stéphanie Duncan revient sur ce dramatique événement devenu le symbole de la collaboration du régime de Vichy avec le Troisième Reich.

Un récit ponctué d’archives d’époque, d’extraits de films et du témoignage de 5 survivants, 5 enfants qui ont pu s’échapper : Annette Krajcer, Joseph Schwartz, Rachel Jedinak, Esther Senot (née Dzik) et Roger Lancry. Ces rescapés racontent leur histoire qui est aussi la nôtre.

« La rafle du Vel d’Hiv : une affaire d’Etat » interroge notre histoire : Comment la France, pays des Lumières et des droits de l’homme, a-t-elle pu en arriver à « commettre l’irréparable » ? Les organisateurs de la rafle, Pierre Laval, chef de gouvernement et René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, pouvaient-ils ignorer le sort des juifs qu’ils livraient aux Allemands ?

Lundi 11 juillet à 21.10 sur France 3 et dimanche 17 juillet à 17.25 sur France 5

Vous pourrez découvrir le documentaire La rafle du Vel d'Hiv, la honte et les larmes, réalisé par David Korn-Brzoza, écrit par Laurent Joly et David Korn-Brzoza, raconté par Vincent Lindon.

Près de 13 000 Juifs sont arrêtés en région parisienne les 16 et 17 juillet 1942, dont 8 000 envoyés vers le palais des sports du Vélodrome d’Hiver avant d’être déportés. C’est, de loin, la plus grande rafle menée par la police française dans la France occupée. Il n’y a aucun équivalent en Europe de l’Ouest. À partir de recherches inédites, ce film mêlant témoignages des derniers survivants, scènes d’animation et images d’archives retrace l’histoire de cette terrible opération.

L’expression « rafle du Vel d’Hiv » s’est imposée dans la mémoire collective, au point de devenir le principal repère mémoriel sur la France des années noires. En 1995, c’est sur les lieux de l’ancien vélodrome que le président Jacques Chirac a reconnu la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs. La rafle du Vel d’Hiv est devenue le symbole absolu du drame de la Shoah en France et des conséquences criminelles de la politique de collaboration menée par Vichy. Cette livraison aux nazis de milliers d’innocents, au mépris de la convention d’armistice, juge définitivement le régime pétainiste.

Paradoxalement, la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942 n’a jamais été racontée du point de vue de son organisation policière et des témoins des événements. À partir de recherches menées dans des archives inédites ou rarement explorées, ce film retrace l’histoire de cette rafle telle que l’ont vécue Juifs pourchassés et policiers traqueurs, depuis sa planification dans les bureaux de Vichy jusqu’à son déroulement heure par heure dans les rues parisiennes. En se focalisant sur l’événement le plus marquant de la France occupée, c’est toute la politique de Vichy et le rapport de la société française à l’égard des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont mis en lumière.

Le film donne la parole aux derniers survivants de la rafle. Ils étaient enfants ou adolescents à l’été 1942. Ils sont les ultimes rescapés de la Shoah en France. Ils délivrent une parole forte et émouvante. La somme de leurs récits personnels forme une mosaïque, qui dessine la grande histoire de la rafle du point de vue des victimes. Ils sont également revenus sur la façon dont ils ont échappé au destin tragique qui les attendait, leur survie dans la France occupée, puis dans celle de l’après-guerre.

Léon Fellman (17 ans au moment de la rafle)

Rachel Jedinak (8 ans au moment de la rafle)

Annette Krajcer-Janin (13 ans au moment de la rafle)

Jenny Plocki (17 ans au moment de la rafle)

Joseph Schwartz (15 ans au moment de la rafle)

Arlette Testyler (8 ans au moment de la rafle)

Esther Senot (14 ans au moment de la rafle)

Annette Zaidman (8 ans au moment de la rafle)

