France Inter fête la musique à l’Olympia avec le Crédit Mutuel, mercredi 21 juin 2023, de 20h à minuit

France Inter investit l’Olympia , qui fête cette année ses 130 ans, pour célébrer en beauté l’été et la musique avec une affiche unique et éclectique. Cette année encore, le 21 juin, France Inter est plus que jamais une scène pour les artistes !

Au programme de cette soirée présentée par Laurent Goumarre et Aline Afanoukoé, des lives uniques et des exclusivités :

►►► Zaho de Sagazan proposera une création originale, spécialement réalisée pour cette soirée évènement

►►► Jain sera sur la scène de l’Olympia avant d’entamer sa tournée française à l’automne

►►► Arlo Parks présentera My Soft Machine, le deuxième et dernier album de sa discographie, sorti le 26 mai dernier

►►► Dinos interprètera des titres de son dernier album

►►► Lomepal proposera lui aussi des titres de son dernier album

La fête de la musique de France Inter à l’Olympia avec le Crédit Mutuel : Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Avec le soutien de l ’Olympia – Le Crédit mutuel – RIFFX by Crédit Mutuel et la RATP

