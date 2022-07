France Inter partenaire de la nouvelle série House of the Dragon, dès le 22 août 2022 sur OCS

Déjà partenaire de l’ultime saison de Game of Thrones en 2019, France Inter poursuit sa politique de partenariat avec la nouvelle série d’OCS : House of the Dragon.

Les premiers épisodes seront diffusés dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 août, à 3h du matin sur OCS, en simultané US.

Publicité

►►► A cette occasion, OCS en partenariat avec France Inter vous propose une soirée exceptionnelle lundi 22 août à 19h, en public et en direct du Grand Rex pour assister à la projection privée du premier épisode.

Ce même jour**, l’antenne de France Inter** dédiera une partie de ses programmes à l’événement pop de la rentrée, notamment dans le 7/9 et un Blockbuster spécial qui vous fera gagner des places tout au long de l’été pour assister à la soirée exceptionnelle du 22 août et le service culture de la rédaction de France Inter.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un événement unique à ne pas rater !

Les origines de la famille Targaryen sont sur le point d’être dévoilées pour les fans de Game of Thrones.

« Les hommes préféreraient embraser le royaume plutôt que de céder le Trône de fer à une femme. » Rhaenys Targaryen

Adaptée du roman Fire & Blood de Georges R.R Martin, l’action de la série se déroule 200 ans avant les évènements de Game Of Thrones et narre l’histoire de la mythique maison Targaryen et des ancêtres de Daenerys.

« A quoi bon vivre cette vie éphémère si c’est pour sombrer dans l’oubli ? L’Histoire ne se souvient pas du sang. Elle se souvient des noms. » Lord Corlys Velaryon

Ryan Condal, connu notamment pour son travail sur le film Rampage : Hors de Contrôle, en est le showrunner.

House of the Dragon 2022 - Warner media direct LLC All rights Reserved HBO Max (tm) is used under license

House of the Dragon 2022 - Warner media direct LLC All rights Reserved HBO Max (tm) is used under license

House of the Dragon 2022 - Warner media direct LLC All rights Reserved HBO Max (tm) is used under license

►►► Distribution

Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen :

La fille ainée du Roi est une pure Valyrienne : monter à dos de dragon ne lui fait absolument pas peur. Beaucoup diraient qu’elle est née avec toutes les qualités…Son seul tort est d’être née femme.

Matt Smith dans le rôle du Prince Daemon Targaryen :

Daemon est le plus jeune frère du roi Viserys et héritier légitime du Trône de Fer. C’est un guerrier émérite et le sang de Dragon coule dans ses veines. Mais l’on dit souvent que lorsque nait un Targaryen, les dieux jettent une pièce en l’air…

Steve Toussaint dans le rôle de Lord Corlys Velaryon :

Commandant de la maison Velaryon, une lignée prestigieuse aussi ancienne que la maison Targaryen. Surnommé « Le Serpent des Mers », il est le meilleur navigateur de l’histoire de Westeros. Lord Corlys a fait de sa Maison une place forte, qui peut se targuer d’être encore plus riche que la Maison Lannister, disposant en plus d’une flotte immense.

Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower

La fille d’Otto Hihghtower, Main du Roi, est considérée comme la plus belle femme des Sept Royaumes. Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, proche du roi et de son cercle proche. A sa beauté et sa grâce s’ajoutent un sens aiguisé de la politique…

Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower :

Main du Roi, Sire Otto sert loyalement son suzerain et son royaume. Il perçoit cependant Daemon, le frère du roi, comme la plus grande menace pour le Royaume de par sa position de successeur légitime.

Wil Johnson dans le rôle de Vaemond Velaryon :

Le plus jeune frère de Corlys et commandant de la flotte navale des Velaryon

John Macmillan dans le rôle de Laenor Velaryon :

Fils de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen

Savannah Steyn dans le rôle de Laena Velayron :

Fille de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen

Theo Nate dans le rôle de Laenor Velaryon :

Benjamin des enfants de Corlys Velaryon et de Rhaenys Targaryen

House of the Dragon 2022 - Warner media direct LLC All rights Reserved HBO Max (tm) is used under license

House of the Dragon 2022 - Warner media direct LLC All rights Reserved HBO Max (tm) is used under license

House of the Dragon 2022 - Warner media direct LLC All rights Reserved HBO Max (tm) is used under license

► House of the Dragon diffusé en exclusivité et en simultané avec les US sur les antennes d’OCS dès le 22 août

► 10 épisodes

► Une série HBO original

► Musique signée du compositeur de Game of Thrones, Ramin Djawadi