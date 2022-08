France Inter partenaire de la nouvelle série Les papillons noirs sur Arte en septembre 2022

Résumé : Un écrivain en panne d’inspiration est engagé par un mystérieux retraité pour rédiger ses mémoires. L’histoire de son amour fou pour Solange. Ils sont devenus un couple de serial killer qui a sévi chaque été à travers la France des années 70. Une relation de fascination et de rejet se noue entre Adrien, biographe improvisé, et Albert. Créée par Olivier Abbou (Maroni) et Bruno Merle (Felicità), une odyssée passionnelle et sanglante allant et venant entre passé et présent.

LES_PAPILLONS_NOIRS - EP2

Que cache un visage ? Combien de secrets enfouis sous les plis de la peau, derrière les battements de paupières ? Comment une vie peut être réinventée de fond en comble à travers la parole ?

En acceptant de retranscrire les mémoires du vieil Albert (Niels Arestrup, rugueux, matois et redoutable), l’écrivain en panne sèche Adrien Winckler (Nicolas Duvauchelle, qui se réinvente dans un rôle à contre-emploi et enrichit sa palette de jeu) est loin de se douter des gouffres existentiels qu’il s’apprête à explorer et dont il ne saura peut-être pas revenir.

LES_PAPILLONS_NOIRS - EP1

LES_PAPILLONS_NOIRS - EP1

Sous ses atours de série baroque, aux ruptures de tons feuilletonesques, mêlant avec virtuosité polar, horreur et drame intime, Les papillons noirs propose une réflexion vertigineuse sur la recréation des souvenirs, écrite à l’encre rouge.

Olivier Abbou et Bruno Merle assument le choix d’une violence stylisée et d’une sensualité volcanique, s’affranchissant de la bienséance pour mieux faire dégorger les noirs mensonges de leurs personnages.

Navigant entre passé et présent, le récit ne cesse de remettre la réalité en question. Pervers et hautement séduisant, ce grand jeu sur les apparences n’est pas sans rappeler les giallos, ces thrillers italiens à la croisée de l’épouvante, de l’érotisme et de la cinéphilie, ou les labyrinthes mentaux et esthétiques de Brian De Palma.

Une belle manière de renouveler le genre du thriller par le truchement de l'amour inconditionnel et irrationnel.

►►► Les premiers épisodes

1 - Auteur tardif d’un premier roman à succès sous le pseudo Mody, Adrien Winckler (Nicolas Duvauchelle) est dos au mur. Il peine à accoucher d’un second opus, au grand dam de sa compagne Nora (Alice Belaïdi) qui souhaite fonder une famille et s’exaspère de le voir piétiner. Englué dans des boulots de prête[1]plume, il accepte de rédiger les mémoires d’Albert Desiderio (Niels Arestrup), un vieil homme atrabilaire et redoutablement intelligent. Son client se révèle un ancien tueur en série, prêt à raconter les crimes qu’il a commis quarante ans plus tôt avec sa compagne Solange (Alyzée Costes).

LES PAPILLONS NOIRS

2 - Albert égrène la liste morbide de ses crimes, dessinant peu à peu les contours d’une chevauchée sauvage à travers la France, faite de meurtres et de sexe. Adrien est partagé entre le dégoût qu’il ressent face au détachement apparent du vieil homme et sa fascination pour ce récit qui lui fait retrouver une inspiration inespérée. Alors qu’il tente de mettre un terme à cette relation perverse, son éditeur lui propose un nouveau contrat, persuadé que ce texte est son nouveau roman. Acculé, Adrien accepte, et entre dans une spirale de mensonges.

LES PAPILLONS NOIRS

3 - Obnubilé par son usurpation du récit d’Albert, Adrien replonge dans ses vieux démons, entre alcool, agressivité non contrôlée et attirance pour Nastya (Henny Reents), une artiste peintre provocante qu’il rencontre grâce à Albert. Pendant ce temps, Carrel (Sami Bouajila), un policier à la dérive mais pugnace, mène une enquête non officielle sur les crimes du jeune Albert (Axel Granberger) et de sa compagne Solange, auxquels il semble intimement lié.

LES PAPILLONS NOIRS

►►► Distribution

► Réalisation : Olivier Abbou

► Scénario : Bruno Merle et Olivier Abbou

► Avec : Nicolas Duvauchelle (Adrien) // Niels Arestrup (Albert) // Axel Granberger (Albert jeune) // Alyzée Costes (Solange) // Alice Belaïdi (Nora) // Brigitte Catillon (Catherine) // Marie Denarnaud (Mathilde) // Sami Bouajila (Carrel) // Lola Créton (Catherine jeune) // Valentino Genitoni Alati (Adrien enfant) // Henny Reents (Nastya)

