France Inter partenaire de la nouvelle série Sous contrôle, sur Arte en septembre 2023

Sous contrôle à découvrir sur arte.tv dès le 27 septembre et sur ARTE le jeudi 5 octobre 2023 à 20h55.

Sous contrôle, la première série de Charly Delwart, illustre un genre peu couru en France : la comédie politique, qui met à profit le décalage loufoque pour montrer les dysfonctionnements du pouvoir :

« Ce qui m’intéresse, c’est le caractère impossible de ce métier : comment parvenir à agir malgré les nécessaires compromis ou compromissions ? Quand on vient du civil, et à plus forte raison de l’humanitaire, le défi est encore plus grand. Confronter ces deux modes de comportement, d’arbitrage des situations, était une manière de montrer la complexité de la fonction, qui consiste à résoudre en permanence une grande équation aux données changeantes. Le fait d’avoir un personnage qui est une nouvelle arrivante, avec une habitude du pouvoir sans en avoir pourtant tous les codes, permettait ainsi de mieux plonger avec elle dans les coulisses de ce monde.

Sous contrôle ne cherche pas à dénigrer la classe politique, mais à en montrer certaines failles et absurdités, à montrer les femmes et les hommes faillibles derrière la fonction, qui doivent agir sans en avoir parfois le mode d’emploi. Le fait que le personnage de Marie Tessier se retrouve à gérer une prise d’otages permet de pousser les curseurs un cran plus loin, de tendre le récit, en créant une situation paroxystique dès le premier jour de son mandat comme nouvelle ministre des Affaires étrangères… »

Sous controle - Jean-Claude Lother

Résumé : L’humanitaire est-il soluble dans la politique ?

C’est la question que pose avec malice le parcours de Marie Tessier, patronne d’ONG reconnue pour son intégrité, soudain confrontée aux codes de la realpolitik à l’occasion d’un passage sous les ors de la République.

« L’époque n’est pas au débat mais au clash », explique à Marie sa pragmatique conseillère en communication. Dont acte : contrainte dès sa prise de poste de gérer une prise d’otages au Sahel, la débutante commence par enchaîner les bévues avant d’apprendre à maîtriser les règles du jeu, pour tenter de les employer à bon escient.

Sous controle - Jean-Claude Lother

Aux manettes de l’écriture, l’auteur belge Charly Delwart insuffle un humour décapant à cette satire à forte consonance anglo-saxonne, où les réunions de crise se font dans des placards à balais et où les terroristes font remplir des questionnaires de satisfaction à leurs otages.

Devant la caméra d’Erwan Le Duc (Perdrix), les comédiens interprètent avec jubilation des dialogues pleins de sagacité, derrière une Léa Drucker réjouissante en femme de tête idéaliste, comiquement dépassée par les événements

Sous controle - Jean-Claude Lother

Charly Delwart reprend :

« J’aime le discours, les batailles de mots, les digressions absurdes. Le milieu de la diplomatie était pour cela un terrain idéal. À ce jeu, Léa Drucker a été parfaite. Elle a un débit de parole très rapide et a su insuffler une énergie singulière à son personnage. Avec Erwan Le Duc, nous avons cherché des comédiens capables de jouer sur des registres différents et plusieurs niveaux de comédie. Léa Drucker, Laurent Stocker et Samir Guesmi, entre autres, incarnent cette variété de tons. »

►►► Petit aperçu :

► Épisode 1/6 : Dirigeante appréciée de la célèbre ONG Docteurs du Monde, Marie Tessier allie l’idéalisme à l’efficacité. Le président de la République lui demande de remplacer au pied levé le ministre des Affaires étrangères, qui vient de faire un burn-out. Secondée par son fidèle bras droit Harold, Marie est confrontée dès son arrivée à une prise d’otages menée par une organisation terroriste au Sahel : une affaire que le Président souhaite voir résoudre dans le plus grand secret. Plongée dans ce nouvel environnement dont elle ne maîtrise pas les codes, Marie tente de se persuader que tout est sous contrôle…

► Épisode 2/6 : Sur la base d’un questionnaire loufoque envoyé par l’État français (concocté par Harold), les terroristes de l’organisation AIAO fournissent des preuves de vie des otages. Marie lance un processus de négociation en « concertation » avec les autres ministres européens concernés par l’affaire… Un accord est laborieusement trouvé et le versement de la rançon doit impérativement rester secret. Marie annonce la nouvelle de la libération des otages aux familles alors que l’argent fait demi-tour avant d’atteindre sa destination.

Sous controle - Jean-Claude Lother

► Distribution

Créateur Charly Delwart

Réalisateur Erwan Le Duc

Scénario Charly Delwart avec la collaboration de Benjamin Charbi

Avec :

Marie Tessier : Léa Drucker

Harold Drassin : Samir Guesmi

Président : Laurent Stocker de la Comédie-Française

de la Comédie-Française Cléa. : Machita Daly

Marc Bragier (DGSE). : Samuel Churin

Chauffeur affaires étrangères : Patrick D’Assumçao

Emma : Lya Oussadit-Lessert

Thomas : Maxence Tual

Jeanne : Louise Laine

Mère Jeanne : Laëtitia Spigarelli

Chef AIAO : Youssef Sahraoui

► Sur arte.tv du 27 septembre au 5 novembre 2023 et sur ARTE le jeudi 5 octobre 2023 à 20h55

► Prix de la meilleure série française à Séries Mania 2023