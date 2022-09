France Inter partenaire de la série « Le monde de demain », sur Arte

« Le monde de demain », sur Arte , une série musicale vibrant au son de scènes de danse et de rap, et une chronique adolescente où le furieux désir d’aller de l’avant habite chacun des personnages.

Résumé : Dans les années 1980, les débuts du hip-hop français racontés à travers la naissance du groupe mythique NTM, et de la danseuse et graffeuse Lady V, le parcours du DJ pionnier Dee Nasty et de sa compagne Béatrice jeune parisienne rebelle et frondeuse.

Centrée sur un passionnant mouvement générationnel, la nouvelle série événement d’ARTE est, elle-même, née de la collaboration entre de nombreux talents.

Kool Shen, Joey Starr, DJ S, Dee Nasty et bien d’autres, ont raconté aux auteurs cette époque méconnue, les rejoignant dans la conviction que la richesse du projet résidait dans leur « histoire vraie ».

Ce parti-pris crée une œuvre surprenante, organique, qui tire sa force des témoignages qui l’ont inspirée pour dévoiler un monde resté longtemps hors des radars : celui d’une jeunesse qui dansait, graffait, rappait avant que cette culture ne s’impose à tous.

Bruno, Didier, Daniel, Franck, Vivi et Béatrice ne sont pas des héros mais des jeunes qui cherchent leur voie. Leur histoire est politique : elle raconte une prise de parole conquise avec énergie et nous dit quelque chose de la France de l’époque, comme de celle d’aujourd’hui.

►►► Les personnages

Bruno / Kool Shen (Anthony Bajon)

Anthony Bajon et Laïka Blanc-Francard Arte - Jean-Claude LOTHER

Vit dans la cité résidentielle de la Montjoie, à Saint Denis. Un ensemble d’immeubles de 4 étages. Dans la cité voisine, à Allende, on vanne souvent Bruno sur ses origines portugaises. Adolescent discret, il a grandi dans une famille modeste et équilibrée. Talentueux au foot, il se voit proposer une chance d’intégrer sport études à Lens, mais il se rapproche de Didier et se lance avec lui dans la danse. En colère mais lucide, le futur Kool Shen est porté par une tranquille détermination. Il va canaliser l’énergie kamikaze de Didier.

Didier / JoeyStarr (Melvin Boomer)

Anthony Bajon et Melvin Boomer Arte - Jean-Claude LOTHER

Didier vit dans le même quartier que Bruno, mais ils ne traînent pas ensemble. Élevé par son père dans la terreur des coups, c’est une forte tête. Il fait les poches des passants, touche aux drogues et flirte avec la délinquance. Son attitude mêle défi et fantaisie. Didier va trouver dans la danse un moyen de s’exprimer. Dans l’usage de son corps comme dans celui des mots, il se révèle très doué. Bête de scène, il cache ses fragilités.

Daniel / DJ Dee Nasty (Andranic Manet)

Andranic Manet et Léo Chalié Arte - Jean-Claude LOTHER

Enfant blanc de la banlieue sud, sa passion pour le jazz et le funk l’a conduit aux Etats-Unis où il a découvert le hip-hop. Revenu en France, il n’a qu’une idée en tête : faire connaître la musique de demain. Il mixe ici et là, ouvrant la voie à toute une communauté dont va faire partie la bande de Bruno, Didier et Lady V. Daniel devient Dee Nasty, figure incontournable du milieu, mais sa sincérité lui attire des galères. Aux côtés de Béatrice, il brave l’adversité avec panache.

Vivi / Lady V (Laïka Blanc-Francard)

Laïka Blanc-Francard et Anthony Bajon Arte - Jean-Claude LOTHER

Vivi a grandi seule avec sa mère. Adolescente frondeuse, elle sort la nuit pour taguer sans craindre les bandes de mecs qui font leur loi. Son père ne veut pas la reconnaître, mais elle va trouver sa propre signature : Lady V. Dès que Bruno la remarque, il en tombe amoureux. Embarquée dans l’aventure NTM comme danseuse, Vivi se retrouve confrontée à des choix importants, sur son avenir et sa place de femme.

Franck / DJ Détonateur S (Victor Bonnel)

Victor Bonnel et Anthony Bajon Arte - Jean-Claude LOTHER

Fidèle comparse de Bruno, Franck découvre avec lui les breakers américains au Trocadéro, puis assiste à l’éclosion de son amitié avec Didier. Sur le terrain de Stalingrad, il regarde mixer Dee Nasty avec une curiosité d’initié. DJ au style intransigeant, il sera le troisième membre fondateur de NTM.

Béatrice (Léo Chalié)

Andranic Manet et Léo Chalié Arte - Jean-Claude LOTHER

Béatrice, la vingtaine, travaille dans l’épicerie de son père dans le 19e arrondissement de Paris. La nuit, elle danse dans un bar à hôtesses. Elle tombe amoureuse du fragile et passionné Daniel. Avec sa tchatche et son sens des réalités, elle devient pour lui un soutien indéfectible. Mais son passage dans le milieu X menace leur relation, qui devra composer avec ses blessures personnelles et son besoin de liberté.

►►► Les trois premiers épisodes

1983, région parisienne. Alors que Daniel, jeune DJ passionné de funk, revient de San Francisco, où il a découvert la culture hip-hop, deux adolescents coulent des jours plus ou moins tranquilles dans une cité de Saint-Denis : le discret Bruno, au talent de footballeur, et le flambeur Didier, élevé par un père violent. Témoins fascinés d’un show américain de danse sur le parvis du Trocadéro, Bruno et Didier se rapprochent. Daniel, lui, rencontre Béatrice et fait ses premières armes de scratcheur dans une radio pirate, bien décidé à faire connaître au public français la musique de demain... 1984. Vivi habite seule avec sa mère dans un petit appartement du 13e arrondissement de Paris. En attendant de retrouver son père, qui les a abandonnées, elle tague les murs des Olympiades avec sa copine Dora. Elle va s’inventer un nom : Lady V. Daniel s’est installé avec Béatrice, qui travaille comme danseuse dans un bar à hôtesses. Il se lance dans l’enregistrement de son premier disque avec les moyens du bord... À Saint-Denis, Bruno et Didier s’entraînent au breakdance. Leur objectif : entrer à la Grange-aux-Belles pour y défier les meilleurs, l’arrogant Solo et son crew les Paname City Breaker. Daniel s’est fait un nom : DJ Dee Nasty. Il organise des block-parties sur le terrain vague de La Chapelle, à Paris. Bruno s’y rend avec sa bande de graffeurs. Didier, fuyant son père, a rejoint une troupe de danseurs à l’étranger. Il revient avec la ferme intention de conquérir la capitale, mais Bruno lui reproche son inconstance. Ce dernier ne cesse de penser à Lady V, une fly girl tagueuse au fort caractère qu’il a repérée dans un reportage chez Bando, un graffeur hors pair qui a vient des beaux quartiers. Pour sortir de la galère financière, Béatrice et Daniel envisagent de tourner dans un film porno...

Réalisée par Katell Quillévéré (Réparer les vivants) et Hélier Cisterne (De nos frères blessés), une chronique sociale et musicale explosive aux personnages attachants, qui embrasse la révolution culturelle d’une jeunesse en quête de reconnaissance.

Une série créée par Katell Quillévéré, Hélier Cisterne, Vincent Poymiro, David Elkaïm avec la collaboration de Laurent Rigoulet

Réalisation : Katell Quillévéré et Hélier Cisterne

Scénario : Katell Quillévéré, Hélier Cisterne, Vincent Poymiro, David Elkaïm, Raphaël Chevènement, Nour Ben Salem, Ruddy-Williams Kabuiku

Avec Anthony Bajon, Melvin Boomer, Andranic Manet, Victor Bonnel, Laïka Blanc-Francard, Joshua Raccah, Léo Chalié, Yannick Choirat

Coproduction : Arte France, Les Films du Bélier / En association avec Netflix (France, 2021, 6x52’)

