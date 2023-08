France Inter partenaire des soirées littéraires de la Fnac en septembre 2023

Avec pour point de départ le 22è prix du roman Fnac attribué cette année à Jean-Baptiste Andrea lors d’une grande soirée en public le 11 septembre en présence de Catherine Ringer et Zaho de Sagazan, la Fnac met en place une programmation culturelle tout le mois de septembre 2023 pour valoriser la rentrée littéraire.

Paris, Lyon, Bordeaux et Roubaix accueilleront la Fnac pour ses soirées littéraires.

Quatre dates pour inviter chaque soir, dans un lieu culturel emblématique, autrices et auteurs de cette rentrée à échanger autour d’un thème qui les lie et les réunit. Et parce que l’écriture est aussi affaire de musicalité, à chaque soirée son concert live.

Une ville, un thème, un lieu, un public, vous, passionnés, et des artistes tout autant passionnants.

► Lundi 11 septembre à 20h45 au Théâtre Edouard VII à Paris

Soirée en présence de Catherine Ringer, Zaho de Sagazan et Jean-Baptiste Andrea, lauréat du Prix Roman Fnac 2023

Zaho de Sagazan / Catherine Ringer - Zoé Cavaro / Laura Lago

Deux artistes, deux œuvres pour parler d’écriture et de musicalité, de pouvoir des mots, de liberté de créer, de penser et de s’émouvoir, avant que la jeune musicienne reste en scène pour clore la soirée de sa voix grave et singulière. Jean-Baptiste Andrea lauréat du Prix du Roman Fnac avec son livre Veiller sur elle interviendra lors de ce moment de grâce.

► Mercredi 20 septembre à 18h45 à la Cité du Vin à Bordeaux

Soirée en présence de Jean-Baptiste Andrea, Félix Radu, Joy Majdalani, Hugo Lindenberg, Diglee et Alex Montembault**.

Entre tradition et modernité, patrimoine et futurisme, la spectaculaire Cité du vin s’impose comme le lieu idéal pour accueillir cette seconde soirée de rentrée littéraire Fnac.

► Lundi 25 septembre à 18h45 au Musée La Piscine à Roubaix

En présence d’Abd Al Malik, Chloé Delaume, Carole Fives, Claire Berest, Julie Héraclès et Benjamin Epps.

Pour assister à la troisième escale de la rentrée littéraire Fnac, direction la Piscine de Roubaix. Devenue musée d’art et d’industrie, la perle Art déco prête son sublime décor à cette soirée-rencontre dédiée aux portraits de femmes. La Fnac réunit en effet un plateau d’autrices et d’auteurs ayant mis au centre de leur dernier roman un personnage féminin.

► Vendredi 29 septembre à 18h45 à la Chapelle de la Trinité à Lyon

Avec Lilia Hassaine, Negar Djavadi, Serge Joncour, Rachid Benzine, Panayotis Pascot et Eesah Yasuke.

L’imposante chapelle de la Trinité le théâtre de la quatrième et dernière soirée rentrée littéraire Fnac. Un instant intense et résilient placé sous le double thème des dangers qui menacent la société et des rapports au père.

Le rendez-vous est pris avec la Fnac pour la rentrée littéraire !

Inscription : soirées littéraires Fnac – L’éclaireur