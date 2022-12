France Inter partenaire du Hellfest 2023 : découvrez la programmation

L’association est née de la volonté de Benjamin Barbaud et Yoann Le Nevé de voir se développer un festival de musiques actuelles dites "extrêmes" au cœur du vignoble Nantais à Clisson (44). L’objectif : réunir chaque année pendant un week-end (le 3eme de juin) les fans de Metal pour une expérience unique et inoubliable.

Hellfest Productions ambitionne également la promotion des musiques extrêmes par la création, production, l’organisation de spectacles, concerts et tournées toute au long de l’année.

Publicité

Le Hellfest est aujourd’hui le plus grand rassemblement Rock-Metal français et bénéficie d’une renommée internationale (72 nationalités représentées, artistes et public confondu). A

Découvrez la programmation 2023

Hellfest : le festival dévoile sa programmation 2023 - Le Hellfest

Aller plus loin