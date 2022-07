France Inter : Première radio de France

France Inter gagne plus de 700 000 auditeurs en un an, plus forte progression du marché

Avec 6 900 000 auditeurs quotidiens (+704 000 auditeurs en 1 an) et une audience cumulée de 12.5% (+ 1.2 pt en 1 an), France Inter confirme sa place de 1re radio de France pour la 14e fois consécutive. Elle enregistre une de ses plus fortes PDA à 14.5% (+1.9 pt en 1 an).

L’ensemble de la grille se porte bien et enregistre de très nombreuses progressions sur les programmes.

Ces résultats permettent à France Inter d’enregistrer une saison historique, en AC et PDA.

R Résultats Médiamétrie EAR Etude Audience Radio - National – septembre 2021-juin 2022, LV, 5h-24h

Le 7/9, 1re matinale de France, PDA record

Avec une audience cumulée de 7.8% (+0.6 pt en 1 an), la matinale de France Inter fédère chaque jour 4 325 000 auditeurs (+ 386 000 auditeurs en un an) et confirme sa place de 1re Matinale de France, largement en tête du classement des Matinales radio.

Les 3 grands carrefours de l’information de France Inter représentent chacun 1/5 de l’audience radio sur leur tranche

- Record en part d’audience pour Le 7/9 de Léa Salamé et Nicolas Demorand à 19.1% (+ 1.7 en 1 an)

- Très fortes parts d’audience pour Le 13/14 de Bruno Duvic et Le 18/20 de Fabienne Sintes /Claire Servajean, respectivement de 20,6% et 19,5%.

France Inter, leader sur le numérique

France Inter est la radio la plus écoutée de France sur les supports numériques avec 1 833 000 auditeurs par jour. Elle est aussi leader sur les podcasts avec 48M d’écoutes à la demande/mois en moyenne mensuelle entre avril et juin (+13% en un an).

Source : Médiamétrie Global Radio janv-mars 22 / et Médiamétrie eStat Podcasts