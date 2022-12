France-Maroc : la climatisation au Qatar provoque "un coup de froid" chez deux titulaires des Bleus

Au Qatar, la climatisation est partout. Dans les stades, dans les hôtels, dans les salles de conférences de presse. Et elle a eu raison de la santé de deux joueurs de l’équipe de France, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Le milieu de terrain et le défenseur sont victimes d’un "coup de froid", a indiqué la Fédération française de football lundi soir. Ils n’étaient pas présents mardi à l’entrainement et sont très incertains à quelques heures de la demi-finale face au Maroc. Leur participation sera confirmée ou non seulement quelques heures avant le match.

Une utilisation "anarchique" de la climatisation

Au Qatar, "on ne souffre pas de la chaleur à cette époque de l'année, mais de l'utilisation anarchique de la climatisation", s'indigne Bixente Lizarazu, consultant football pour Radio France et présent sur place, "et c'est valable pour les joueurs". "Il faut vraiment se méfier. Il y a de grosses différences de températures", ajoute-t-il. "Ce n’est peut-être pas méchant. Si c'est juste un rhume, ça ne posera pas de problèmes. Si c’est une infection ORL, ça peut avoir un impact sur le physique des joueurs", prévient l’ancien champion du monde.

L’absence d'Upamecano et de Rabiot mercredi serait un coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui en a fait des titulaires indiscutables depuis le début de la compétition. Pour suppléer Upamecano, le joueur de Liverpool Ibrahima Konaté est l'alternative logique, comme Youssouf Fofana au milieu en relais de Rabiot. Upamecano et Rabiot ne sont pas les premiers joueurs victimes de la clim’, puisqu'avant eux deux joueurs espagnols avaient déjà pris froid.

Dans les stades, la climatisation doit permettre que la température de la pelouse soit maintenue autour de 22°C, quand il fait environ entre 25° et 30° en dehors des stades. Des petites bouches rejetant de l’air très froid sont ainsi installées sous les sièges ou dans les murs. "C’est insupportable, ça va dans les jambes, dans le dos, partout", expliquait le 25 novembre dernier Sabri, un supporter canadien interrogé par France Inter.