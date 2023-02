François Hadji-Lazaro, figure du punk-rock français, est mort à l'âge de 66 ans

Il était une figure de proue du rock alternatif français des années 1980-90. François Hadji-Lazaro est mort à l'âge de 66 ans. Le musicien est décédé "samedi vers 23H55", a déclaré à l'AFP une responsable d'Universal France, confirmant la nouvelle donnée par son saxophoniste et ami Stef Gotkovski, de la mort "du monsieur qu'on appelait Gros François" ou encore "Attilazaro".

Sa voix gouailleuse de titi parisien et sa silhouette de catcheur resteront attachés, pour le grand public, au tube des années 1990 "Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs", de Pigalle. François Hadji-Lazaro a fondé également les Garçons Bouchers, auteur de l'anti-tube de l'été "La Lambada on n'aime pas ça" ou d'une reprise punk de "Viens voir les musiciens", de Charles Aznavour.

"Dès le départ je me suis intéressé à plein d'instruments" , racontait le chanteur sur France Inter dans l'émission C'est encore nous, en février 2018 . "A l'adolescence j'ai eu une révélation par Bob Dylan et c'est ce qui a fait que je me suis intéressé au folk américain et ensuite aux instruments qu'utilisaient les Américains", expliquait François Hadji-Lazaro. Le rock est arrivé dans sa vie à l'âge de 15 ans.

Mais l'influence de François Hadji-Lazaro sur la scène punk-rock française va bien au-delà. Après avoir fréquenté les fondateurs des Wampas ou des Béruriers Noirs, il a crée le label indépendant Boucherie Productions, qui donnera sa chance à de nombreux artistes alors émergents, dont la Mano Negra, avant de fermer ses portes en 2001 après un dépôt de bilan.

Du punk-rock aux disques pour enfants en passant par le cinéma

Son physique de colosse à bretelles, crâne lisse et visage rond, a aussi tapé dans l'œil de réalisateurs de cinéma, qui le font travailler sur des seconds rôles ou de la figuration : il colle parfaitement à l'ambiance de "La cité des enfants perdus" de Jean-Pierre Jeunet, et apparaît notamment dans "Le Pacte des Loups". Il a aussi composé des musiques de films.

François Hadji-Lazaro avait fini par rejoindre la major Universal, pour continuer de se produire. Ces dernières années, l'ancien instituteur s'était mis à chanter aussi pour le jeune public, avec des livre-disques intitulés notamment Pouët (2016) et Atchoum (2018). "Parfois ce sont les grands-parents qui emmènent leurs petits-enfants aux concerts", s'amusaient le chanteur sur France Inter.