Françoise Pétrovitch : une certaine vision du romantisme dans une exposition haute en couleur

Dans l'exposition "Aimer.Rompre", visible jusqu'au 30 septembre 2023 au musée de la vie romantique à Paris, Françoise Pétrovitch présente une quarantaine d'œuvres inédites – peintures, sculptures, dessins –, créées spécialement pour l'occasion, proposant un prolongement du romantisme, avec beaucoup de grandes toiles aux couleurs acidulées.

Françoise Pétrovitch dans son atelier à Paris. - Hervé Plumet. © ADAGP

Le magnifique musée de la vie romantique, installé dans l'ancienne maison du peintre d'origine hollandaise Ary Scheffer (1795-1858) et foyer d'inspiration romantique durant la première partie du 19e siècle, expose les œuvres de Françoise Pétrovitch dans plusieurs endroits – atelier, maison et cour intérieure. Plusieurs salles sont entièrement consacrées à l'artiste contemporaine quand certaines de ses œuvres sont disséminées au sein de la collection permanente.

Le romantisme est un mouvement culturel, apparu en Allemagne à la fin du 18e, qui s'est répandu dans l'Occident au 19e siècle. Il met en avant le moi tout-puissant, l'imagination, le sentiment et les passions, la nature et les paysages, et la mélancolie. En France, le peintre Eugène Delacroix est représentatif de ce mouvement.

Les œuvres de Françoise Pétrovitch sont quant à elles faites de contrastes – ainsi que le montre le nom de l'exposition "Aimer.Rompre" –, entre intimité et solitude, rapprochement et éloignement, et faisant la part belle à l’adolescence, belle et difficile période d'entre-deux, comme un trait d’union entre les époques, celle du romantisme du 19e, avec sa noirceur et son intensité et celle d’aujourd’hui avec ses couleurs tantôt pastel et tantôt presque fluo, et son rose comme fil rouge, cliché d’un romantisme à l’eau de rose, un peu kitsch. Cohabitent dans les œuvres exposées une beauté colorée et éclatante, et une forme d'inquiétude, d'étrangeté.

Comment Françoise Pétrovitch a-t-elle mis au goût du jour le romantisme dans des œuvres très actuelles et accessibles ?

La jeunesse, trait d'union entre les époques

Françoise Pétrovitch explore l'adolescence depuis plusieurs années déjà car elle aime cet entre-deux de la vie, où tout est encore possible, où les sentiments semblent plus forts et où cohabitent l’enthousiasme et le doute, avec l'idée d'une métamorphose sur le point d'advenir.

L'on voit sur les toiles des duos, où l'on peut imaginer un sentiment amoureux. Sans décor ni autres indications, l'on ne peut que se figurer leur lien. Ces adolescents ont des postures et des vêtements de notre époque. Certains ongles sont vernis, et des cigarettes pendent parfois aux coins de la bouche.

Françoise Pétrovitch, Sans titre, 2023, huile sur toile, diptyque, 240 x 320 cm - © A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023

La cantatrice romantique Pauline Viardot est par exemple preprésentée en adolescente au visage angélique, parée de rose aux joues, et habillée avec un sweat à capuche rouge. George Sand aussi (ci-dessous), dont des œuvres sont présentes dans le musée, est peinte par Françoise Pétrovitch en femme d'aujourd'hui avec un air de défi dans le regard, et une certaine ambiguïté entre féminin et masculin. L'artiste capte dans ses œuvres l'esprit d'une époque où les genres n'ont plus forcément d'importance.

Françoise Pétrovitch, George Sand, 2023, huile sur toile, 91 × 73 cm. - © A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023

Françoise Pétrovitch, interrogée par Gaëlle Riot, directrice du musée de la vie romantique, explique son attrait pour la jeunesse en peinture : « L'adolescence m'intéresse parce que c'est le temps des métamorphoses et des possibles. Représenter un couple de personnes âgées, c'est symboliquement représenter un amour au temps long, tandis que là, on ne sait rien. Loin d'être toujours dans un engouement béat, on est plutôt conscients de la difficulté à vivre. »

Les postures de ces jeunes, avec leurs têtes parfois penchées et les gestes arrêtés indiquent un rapport au temps trouble, entre précision et imprécision. Les romantiques aiment représenter le moment juste avant le drame. Ici, l'on ne sait pas vraiment où l'on se situe.

Par ailleurs, les yeux clos de certaines figures semblent montrer une sorte de repli sur un monde intérieur prenant, ce qui a un lien avec l’individu romantique du 19e et son moi exalté. Il y a aussi quelque chose de juvénile à penser que l’art est possible, et de romantique dans le fait de considérer que ça peut être un absolu.

Françoise Pétrovitch, Sans titre, 2023, lavis d’encre sur papier, 50 x 40 cm - © A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023

Dans L'Heure bleue , Françoise Pétrovitch, au micro de Laure Adler, détaillait l'importance de la beauté dans son œuvre : "Moi, je trouve que le mot beauté fait partie du vocabulaire de l'art contemporain. C'est souvent une beauté pour moi qui est peut-être un peu abîmée, qui peut être un peu tordue, un peu amputée aussi de choses. Mais je pense qu'il y a toujours la beauté."

Dans ces images empreintes d'une beauté presque inquiétante faisant apparaître l'adolescence aujourd'hui, les jeunes personnes peintes partagent une intimité mais semblent figées, dans un dialogue captivant avec le romantisme.

Les paysages, réservoirs d'imagination

Dans une salle, on trouve un panorama de lavis d'écran, présentant notamment des îles, avec forêts et reflets, des sortes d'éclats d'encre, invitant à la contemplation mélancolique. Le reflet de l'eau est un motif du romantisme.

Françoise Pétrovitch, Île, 2023, lavis d'encre sur papier 120 × 160 cm © A. Mole, Courtesy Semiose, Paris - © Adagp, Paris, 2023

D'autres tableaux figurent des personnages aux yeux mi-clos, dont les chevelures peuvent s'apparenter à des arbres, à de l'eau ou en tout cas à des motifs naturels. Françoise Pétrovitch dit aimer peindre les chevelures – motif romantique, avec les cheveux en bataille, hirsutes, qui représentent la folie créatrice. Ici, les cheveux ont plutôt de l'amplitude et sont composés de déliés et de courbes.

Comme les romantiques, Françoise Pétrovich considère les paysages comme de "grands réservoirs d'imagination", propices aussi à la rêverie. Ces visions presque oniriques sont aussi le reflet des mondes intérieurs de l'artiste.

"Aimer.Rompre", de Françoise Pétrovitch, à voir jusqu'au 30 septembre 2023 au musée de la vie romantique à Paris.