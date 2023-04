"FrDeter" : ce que l'on sait sur ces groupes Telegram d'extrême droite que le gouvernement veut fermer

"FrDeter", pour "Français déterminés". Voilà le nom du groupe d'extrême droite qui est dans la ligne de mire du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé lundi à la messagerie cryptée Telegram de fermer des boucles de discussion de ce groupuscule.

Cela fait suite aux révélations de Tajmaât, qui se présente comme une "plateforme collaborative pour la diaspora maghrébine" et explique "relayer l'actualité qui concerne les Maghrébins, aider lorsque certains membres sont en difficulté, communiquer sur les problèmes que nous rencontrons et mener des enquêtes lorsque notre groupe de 'veille' sur les réseaux sociaux détecte des profils suspects qui peuvent atteindre ou ont pour but d'attaquer la diaspora". Explications.

Qu'est-ce que "FrDeter" ?

"FrDeter" est un groupe d'extrême droite composé d'individus appartenant à des mouvances identitaires. Tajmaât s'est infiltré dans les boucles Telegram de ce groupuscule mi-mars dernier. "Composé de sous-groupes départementaux, des modérateurs sont chargés de surveiller et de recruter les personnes les plus actives, afin d'aboutir à des actions coups de poing", observe la plateforme collaborative.

Pourquoi le ministre de l'Intérieur veut-il fermer ces boucles Telegram ?

Des centaines de comptes de militants de "FrDeter" échangent dans plusieurs groupes sur la messagerie cryptée, avec des sous-catégories pour chaque département, ont confirmé à France Inter des sources policières. Ces boucles Telegram ont été infiltrées par les services de renseignements français depuis fin 2022, selon un haut responsable du ministère de l'Intérieur. Ces services ont identifié parmi les utilisateurs certains profils d'ultra-droite, déjà fichés S.

Ces derniers mois, les services de renseignements ont observé une bascule dans les discussions, avec des messages plus violents, appelant à passer à l'action. Mais sans réelle tentative, jusqu'ici, de passage à l'acte.

Qui est visé par les menaces ?

La communauté musulmane, des avocats, des élus, des journalistes, notamment, font partie des personnalités visées par ces menaces de ratonnades, nous confirment des sources policières, après la publication par Tajmaât de captures d'écran montrant des listes de personnalités.

Lors d'un débat sur l'action du gouvernement contre le terrorisme d'extrême droite lundi à l'Assemblée nationale, l'écologiste Aurélien Taché a cité les noms, par exemple de "Sophie Taillé-Polian, Benjamin Lucas, Sandra Regol, Julien Bayou, qui, visiblement, sont dans ces fichiers".

Des policiers et militaires sont-ils présents dans ces groupes ?

Des membres des forces de l'ordre, de l'armée, de la marine sont accusés de faire partie de "FrDeter". "Plusieurs autres néo-nazis de la Police nationale, revendiquent fièrement leur appartenance. Nous pouvons voir des policiers municipaux, agents de la BAC, CRS. Notre enquête a également permis de tomber sur un profil très inquiétant : cette personne est potentiellement du PSIG (Groupe d'élite de la gendarmerie). Il affirme être militaire, nous avons pu récupérer ses photos avant sa suppression", affirme Tajmaât, captures d'écran des profils à l'appui.

Information qui ne nous a pour le moment pas été confirmée par nos sources. Mais des vérifications sont en cours car il reste encore beaucoup de membres du groupe à identifier, ce qui fait regretter à un responsable des services de renseignement que ces groupes aient été rendus publics maintenant, en plein pendant le travail de renseignement.

Toutefois, lors du débat lundi à l'Assemblée, le ministre délégué aux Outre-mer a relevé "la présence d'un nombre significatif d'individus connus au titre de leur proximité avec l'ultra-droite parmi les professions sensibles. Les forces armées et de sécurité disposent en effet de compétences, liées aux armements notamment, recherchées par la mouvance, qui s'efforce soit de recruter activement parmi ces métiers, soit de les intégrer". "Ils sont connus et ils sont suivis", précise le ministre délégué. Une présence de militaires ou de policiers parfois révélée par des enquêtes journalistiques, mais rarement admise ainsi par les pouvoirs publics.

Quelles suites ?

D'après nos informations, Telegram a d'ores et déjà commencé à fermer certaines boucles de discussion, en attendant d'éventuelles poursuites judiciaires. La sous-direction anti-terroriste et le parquet de Paris sont en train de déterminer quelles suites judiciaires donner à cette affaire. Pour le moment, aucune juridiction n'a été saisie.

Par ailleurs, l'avocat Nabil Boudi travaille actuellement à la rédaction d'une plainte collective, avec "une bonne dizaine de plaignants".