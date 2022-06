"Frère et sœur" d'Arnaud Desplechin : "le récit d'une haine magnifique mais dérisoire" ?

Le film présenté par Jérôme Garcin

Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani, Benjamin Siksou, Patrick Timsit. Le frère, c'est Louis, poète opiomane, alcoolique, qui a perdu un fils. La sœur, c'est Alice, actrice, qui joue au théâtre une adaptation du film qu'a tiré John Huston "Des gens de Dublin" de James Joyce. Alice hait son frère depuis quinze ans, depuis qu'il l'a traitée de monstre impudique. Mais ça ne suffit pas à expliquer la violence, l'intensité de cette haine. Ils ne se sont plus revus jusqu'au jour où la mort de leurs parents les oblige à se retrouver avec des scènes très fortes. Un film dans lequel le réalisateur renvoie à plein de références de ses films précédents.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Jean-Marc Lalanne salue "un véritable film d'amour réussi"

C'est un film qui a réconcilié le critique des Inrocks avec le cinéma d'Arnaud Desplechin, extrêmement constitutif de sa cinéphilie : "Depuis deux films, j'avais été déçu ; je n'aimais ni "Roubaix" ni "Tromperie". Mais là, j'ai le sentiment qu'il revient à ce qu'il sait faire de mieux. C'est très supérieur à ses deux précédents films même s'il n'est pas totalement réussi.

Publicité

Il y a des scènes magnifiques. C'est très beau dans la manière qu'il a de rendre épique et lyrique des sentiments tels que la mesquinerie, la jalousie, la négativité. Il arrive à déployer de manière symphonique des sentiments extrêmement vils et petits. C'est un véritable film d'amour réussi, qui articule parfaitement bien le sentiment de la haine, avec cette idée que ses personnages se haïssent peut-être parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer. Ce secret qui plane sur ce rapport très conflictuel est magnifique.

C'est vraiment un directeur d'acteurs immense. Melvil Poupaud et Marion Cotillard sont prodigieux et le fait de fair appel à des corps nouveaux bénéficie aussi à son cinéma".

Pierre Murat a trouvé le film sublime !

Le critique de Télérama est toujours aussi ému par la dimension familiale propre au cinéma d'Arnaud Desplechin, emprunt cette fois-ci d'une rage qu'il trouve sublime : "Arnaud Desplechin est très en forme ! J'avais beaucoup aimé "Tromperie" et celui-là est aussi beau. J'aime son côté un peu Rougon-Macquart (référence à l'œuvre d'Emile Zola) dans le fait de prendre comme cela une famille qui vient parsemer tous ses films pour en faire des variations sur différents thèmes qui reviennent. Ici ça donne un film absolument splendide rempli de rage. Le film est absolument sublime".

Sophie Avon n'a pas du tout aimé

La critique du journal "Sud-Ouest" est navrée mais elle n'a pas du tout aimé le film. Elle pointe du doigt une haine injustifiée dans le personnage joué par Marion Cotillard qui rend le film dérisoire et inopérant à l'arrivée : "Il me semble que le fait de ne pas savoir d'ou vient cette haine est un vrai problème dans le film… J'aime les secrets, je m'inscris toujours en opposition au fait qu'on en dit et on en montre toujours trop au cinéma, mais là on a à fair à une haine presque biblique qu'il n'arrive pas à pas bien installer au final. Cette haine en devient presque dérisoire. Il compte trop sur les replis de son récit et s'empêche de justifier cette haine. La raison manque dans ses personnages…

Le frère encore, est un personnage qui a toute notre empathie parce que rongé par la mort de son fils, mais elle, elle n'a rien, elle n'est rongée que par une haine dont on ne sait pas d'où elle vient… C'est un personnage dérisoire défavorisé par une haine qui ne marche pas… Marion Cotillard n'est pas seulement dévitalisée, elle est inintéressante.

Chez Desplechin, en général, il y a toujours des choses qui ne vont pas, mais le film réussir à les absorber pour rendre quelque chose de magnifique, mais là… il fait trop confiance à son savoir-faire et ça ne marche pas. Le film est très content de lui et un peu aigre".

Nicolas Schaller est partagé

Nicolas est quelque peu mitigé car s'il salue le côté expérimentateur du cinéaste qui a le don de surprendre son spectateur, il regrette un déchirement fraternel qui manque de sens : "En même temps, le film commence de manière très directe, tant les deux premières scènes sont d'un mélo presque exagéré et étonnant de la part de Desplechin, après, le film est sans cesse dans l'évitement… Il passe son temps à éviter les raisons des choses, comme si, chez Desplechin, on ne pouvait être heureux entre frères et soeurs que dans une espèce de nostalgie de l'enfance un peu étrange, et que tout était plombé dès l'âge adulte.

C'est intéressant et, en même temps, le film est parfois assez roublard offrant plein de choses passionnantes. Comme toujours chez lui, c'est très expérimentateur ; le film joue beaucoup avec le spectateur, mélange beaucoup de choses. La seule chose dont on est sûr, c'est que chez lui, s'aimer et se haïr c'est à peu près équivalent. Mais, au bout d'un moment, ça finit par tourner un peu en rond…"

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"Frère et sœur" d’Arnaud Desplechin 7 min France Inter

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici