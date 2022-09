Funérailles d’Elizabeth II : quels ont été les évènements les plus regardés depuis le début de la télé ?

L’audience s’annonce vertigineuse. La retransmission des funérailles de la reine Elizabeth II lundi pourrait atteindre des records. À en croire plusieurs médias britanniques, dont le Mirror et le DailyMail , plus de 4 milliards de téléspectateurs vont suivre les obsèques et la cérémonie, qui a lieu à l’abbaye de Westminster. Un chiffre démesuré, sur lequel on peut émettre quelques doutes, car c’est plus de la moitié de la population mondiale. Ce serait également quatre fois plus qu’une finale de Coupe du monde de football. Voici les retransmissions télé les plus suivies depuis l'apparition du petit écran.

Le couronnement d’Elizabeth II : 277 millions de téléspectateurs

Les 70 ans de règne de la reine Elizabeth ont commencé le jour de son couronnement, le 2 juin 1953. C’est le premier grand événement diffusé à la télévision. Entre 270 et 300 millions de téléspectateurs suivent les festivités , longues de trois heures. C’est énorme si on rapporte ce chiffre au nombre de foyers disposant d’une télévision. Cette année-là en France, par exemple, il y a seulement 60.000 postes de télévision dans les foyers français. Et moins d'un tiers de la population britannique possède un poste de télévision, avant la cérémonie. Les ventes de téléviseurs auraient grimpé en flèche juste avant le couronnement. L’enregistrement du film est envoyé quelques heures après la fin de la cérémonie, aux États-Unis et au Canada.

Le premier pas sur la Lune : 650 millions de téléspectateurs

"C’est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité." Nous sommes le 21 juillet 1969 et Neil Armstrong prononce cette phrase entrée dans l’Histoire. Les chiffres diffèrent selon les sources. Gardons celui de l'agence spatiale américaine , la NASA, qui estime que 650 millions de téléspectateurs ont suivi l'alunissage d'Apollo 11. Cela représente près d’un cinquième de la population mondiale. D’autres médias donnent les chiffres de 550 millions.

Concert live d'Elvis Presley : environ 200 millions de téléspectateurs

En 1973, Elvis Presley est l'une des plus grandes stars mondiales. Le 14 janvier, son concert à Hawaï est diffusé en direct dans plus de 40 pays puis retransmis en différé. Les chiffres varient. D'après Elvis Presley Enterprises, l'émission a attiré plus d'un milliard de téléspectateurs. Un site spécialisé sur Elvis Presley tempère. "Un nombre de téléspectateurs réels entre 150 et 200 millions serait le plus probable", peut-on lire dans un article consacré à ce concert .

Le mariage entre le Prince Charles et Lady Diana : entre 750 millions et un milliard de téléspectateurs

Le mariage de Charles et Diana, le 29 juillet 1981, a lui aussi attiré de nombreux curieux. Mais encore une fois, difficile de trouver des chiffres fiables. Il y a eu 750 millions de téléspectateurs, selon le site du Guinness Worlds Records et la BBC , 1 milliard, selon le DailyMail .

Les obsèques de Lady Diana : entre 1 et 2,5 milliards de téléspectateurs

Les funérailles de la princesse Diana le 6 septembre 1997 restent probablement les obsèques les plus suivies dans l'histoire de la télévision. Là encore, difficile de trouver un chiffre unique. Un milliard pour Newsweek , 2,5 milliards selon l’agence The Associated Press et le site History . Ses funérailles ont duré près de six heures et demie. En Grande-Bretagne, plus de 32 millions de personnes ont regardé à la télévision les obsèques.

La cérémonie d'ouverture des JO de 2008 : plus de 2 milliards de téléspectateurs

C’est l’un des événements les plus regardés au monde. Le 8 août 2008, plus de 2 milliards de personnes étaient devant une télévision ou un ordinateur pour suivre la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin, soit un tiers de la population mondiale. Ce sont les estimations du cabinet Nielsen , spécialisé dans les audiences. Les téléspectateurs étaient 2,3 milliards, estime pour sa part l’agence Mindshare. La cérémonie a duré plus de quatre heures et coûté plus de 100 millions de dollars.

Les funérailles de Michael Jackson : entre 500 millions… et deux milliards de téléspectateurs

Les obsèques de Michael Jackson ont lieu le 7 juillet 2009, près de deux semaines après son décès d’un arrêt cardiaque. Il avait 50 ans et préparait une nouvelle tournée mondiale. La cérémonie est diffusée dans le monde entier. Certains médias affirment qu'un milliard de spectateurs ont suivi l'événement, voire même deux à trois milliards .

Le mariage du prince William et Kate Middleton : jusqu’à trois milliards de téléspectateurs !

Pour le mariage du prince William et de Kate Middleton, les chiffres sont invraisemblables et l'audience est difficile à calculer, entre la télévision et les flux sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que 72 millions d’internautes ont suivi le mariage de l’héritier du trône, dans 188 pays sur YouTube , le 29 avril 2011. Le site History101 évoque 350 millions de téléspectateurs, le New-York Times s’emballe et parle de trois milliards de personnes devant sa télévision à travers le monde. Le mariage entre Harry et Meghan Markle aurait, lui, attiré 1,9 milliard de téléspectateurs , en mai 2018.

La finale de la Coupe du monde de football en 2010 : 700 millions de téléspectateurs

Le 11 juillet 2010, l'Espagne affronte les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde de football, en Afrique du Sud. Les Espagnols s'imposent 1-0. D'après le site spécialisé dans les médias Ozap, la rencontre est suivie par 700 millions de téléspectateurs. 86% des Espagnols étaient devant une télévision, 91% des Hollandais.

Le sauvetage de mineurs chiliens : un milliard de téléspectateurs

Le 5 août 2010, 33 mineurs sont piégés dans une mine de la région d’Atacama, au nord du Chili. Les préparations de l’opération de sauvetage sont longues . Les mineurs passent 69 jours sous terre, à 688 mètres de profondeur et à environ 5 km de l'entrée de la mine. Un milliard de téléspectateurs ont suivi le sauvetage en direct à la télévision.

La finale de la Coupe du monde 2018 : 1,12 milliard de téléspectateurs

D’après la Fifa, organisatrice de la compétition, la finale de la Coupe du monde de football remportée par la France face à la Croatie a été regardée par 1,12 milliard de personnes dans le monde , le 12 juillet 2018. C’est plus qu’en 2014, où plus d’un milliard de téléspectateurs avaient suivi la victoire de l’Allemagne face à l’Argentine.