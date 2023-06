Funérailles d'État et deuil national : polémique en Italie sur l'hommage rendu à Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi a bel et bien droit à des funérailles d’État et personne ne le conteste. C’est même prévu par la loi : les funérailles nationales sont réservées aux présidents des organes constitutionnels, aux anciens présidents de la République et aux anciens Premiers ministres, aux ministres décédés en cours de mandat, ainsi qu'aux personnes ayant honoré la nation et aux victimes du terrorisme.

En revanche selon le président émérite de la Cour constitutionnelle Cesare Mirabelli : "Le deuil national proclamé le 14 juin pour Silvio Berlusconi est sans précédent. Il n'y a pas de jurisprudence de référence" affirme-t-il au quotidien "La Repubblica" en ajoutant " le pays a toujours été divisé entre partisans et opposants convaincus de Silvio Berlusconi. Je ne sais pas comment me prononcer sur ce point, le deuil national est un choix politique administratif".

Publicité

"Choix inapproprié"

D’autres sont bien plus virulents. L’ancienne ministre et figure historique du Parti démocrate Rosy Bindi a déclaré dans l’émission "Un Giorno da Pecora" sur Radio Rai Uno "un deuil national pour une personne qui sème la discorde comme Berlusconi n'est pas, à mon avis, un choix approprié". Rosy Bindi avait été prise à partie par Silvio Berlusconi à la télévision et avait fait l’objet d’attaques par le Cavaliere qui l’avait décrite comme "plus belle qu'intelligente".

Autre figure du Parti démocrate, le sénateur Andrea Crisanti, l’un des médecins les plus écoutés lors de la crise sanitaire du Covid. Il dit comprendre "avec une sincère empathie la douleur que la mort de Silvio Berlusconi suscite (…) Toutefois" ajoute-t-il "je ne peux qu'exprimer ma ferme opposition aux funérailles d'État, que je considère inappropriées, ainsi qu'au deuil national pour notre ancien Premier ministre".

"Il n'a pas respecté l'État"

Mais son opposition est bien plus cinglante lorsqu’il en explique les raison "certaines de ses actions ne respectaient pas l'État qu'il représentait. Il n'a pas respecté l'État lorsqu'il a fraudé le fisc ; il n'a pas respecté l'État lorsqu'il a sciemment adhéré à une loge maçonnique dont la matrice subversive était évidente ; il n'a pas respecté l'État lorsque, peut-être à la légère, il a compté parmi ses employés, avec les fonctions de "garçon d'écurie", une personne affiliée à des gangs mafieux."

La controverse ne touche pas seulement le monde politique, mais aussi universitaire. Le recteur de l’Université pour étrangers de Sienne Tommaso Montanari refuse de mettre les drapeaux italien et européen en berne. Il est certes habitué de ce genre de désobéissance civile et assume : "Il est vrai que Berlusconi a marqué l'histoire, mais il l'a fait en laissant le monde et l'Italie dans un état bien pire que celui dans lequel il les a trouvés."

Le Parlement ne siégera pas pendant sept jours

Et lui aussi de citer la Loge P2, la mafia, le mépris pour la justice et la marchandisation de tout "à commencer par le corps des femmes, dans ses programmes télévisés", écrit Tommaso Montanari dans une lettre ouverte à la communauté universitaire. Un député de Fratelli d’Italia, le parti de Giorgia Meloni, a demandé sa démission.

L’hommage national et exceptionnel rendu à Silvio Berlusconi va même durer sept jours au Sénat et à la Chambre des députés, 7 jours pendant lesquels les parlementaires ne prendront part à aucun vote. Une fois encore, c’est inédit en Italie.