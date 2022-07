Fusillade aux États-Unis : au moins six morts et plusieurs blessés près de Chicago

Une nouvelle tuerie outre-Atlantique. Au moins six personnes ont été tuées et 24 blessées dans une fusillade survenue lundi dans le nord des Etats-Unis, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine, selon les autorités. Le suspect, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et "considéré comme armé et dangereux". Les festivités ont été suspendues à Highland Park, la ville cossue au nord de Chicago où le drame a eu lieu, et dans plusieurs communes alentour.

Un journaliste du Chicago Sun Times a rapporté avoir vu trois corps ensanglantés sous des couvertures et plusieurs blessés. Selon la police de la commune voisine d'Evanston, un tireur présumé était activement recherché.

"Nous aidons la police de Highland Park après des coups de feu sur la route du défilé", ont tweeté les services du shérif du comté de Lake.

Festivités annulées

"La fête du 4 juillet est annulée, s'il-vous-plaît évitez le centre de Highland Park", a ajouté la municipalité sur sa page Facebook. Selon la police de l'Etat d'Illinois, la situation reste "en cours". Les tirs ont semé la panique dans les rues de cette petite ville cossue située sur les rives du Lac Michigan, où des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans la matinée pour les réjouissances du 4 juillet. Un témoin des tirs, Michael, interviewée par la chaîne WGN a rapporté avoir vu un unique tireur, armé d'un fusil, "accroupi au sol qui avançait de manière méthodique, quasi militaire".

Une grande partie de la population américaine est en congé lundi à l'occasion de la fête nationale et s'adonne aux traditionnels barbecues dans les jardins, défilés et feux d'artifice, sur fond de polarisation de la vie politique, certains estimant même la démocratie en danger.