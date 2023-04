Futur proche, Opéra ballet Vlaanderen - Jan Martens, à la Villette du 26 au 28 avril 2023

Futur proche à la Villette est une pièce musicale et dansée qui pose la question-clé de notre époque : pouvons-nous renouveler nos sociétés pour leur garantir une destinée durable ?

Jan Martens, étoile confirmée de la scène chorégraphique flamande, croit au pouvoir de transformer la société.

Invité à créer avec l’Opéra Ballet Vlaanderen, le chorégraphe belge confirme son amour du clavecin contemporain affiché dans son solo Elisabeth Gets Her Way, en 2021. Il rendait hommage à Elisabeth Chojnacka, compositrice ayant contribué au renouveau du clavecin moderne au XXe siècle.

Futur Porche de Jan Martens - Filip Van Roe

Si l’instrument est historique, un répertoire moderne lui est dédié, ici interprété par Gośka Isphording, spécialisée dans les instruments anciens et grande virtuose du clavecin contemporain.

Elle accompagne 15 danseurs et deux enfants incarnant l’avenir de nos pays, face aux craintes liées au changement climatique, aux pandémies ou à la guerre.

Ils inventent sur le plateau des formes alternatives aux lendemains moroses. Tresser une danse d’avenir avec un instrument baroque s’annonce comme une promesse motrice de renaissance fertile.

Maniant une très grande liberté d’écriture, Jan Martens partage sa réflexion aiguisée sur le monde.

Jan Martens en est à son dix-huitième spectacle en dix ans. Des productions avec lesquelles il a effectué des tournées à travers le monde. Il a présenté Futur Proche, en collaboration avec l’Opera Ballet Vlaanderen, dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon en juillet 2022.

►►► Distribution

Chorégraphie : Jan Martens Opéra ballet Vlaanderen

Avec Gośka Isphording et 15 danseurs de l’Opéra ballet Vlaanderen et 2 enfants

Production : Opéra ballet Vlaanderen

Coproduction : Festival d’Avignon

Coréalisation : Théâtre de la ville – La Villette