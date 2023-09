Futurapolis Santé à Montpellier du 13 au 14 octobre 2023

Futurapolis Santé, un événement Le Point, vous propose une lecture des grands défis et enjeux d'aujourd'hui en matière de santé, de prévention et d'innovations tout en rendant compte des grands bouleversements de la science.

Ma santé, ma bataille : Progrès médicaux, environnement, bien-être, politique de santé, bioéthique, alimentation, et recherche : il est question de tout cela et de bien plus encore au cœur de l'Opéra Comédie de Montpellier*.

Publicité

Le Point-Futurapolis sante - Tous droits réservés Futurapolis Santé Maxime Huriez

►►► Quelques conférences :

► Vendredi 13 octobre

Eau : gare à la pollution par les médicaments

Trop de substances se retrouvent dans l’eau et risquent de nuire à la santé. C’est notamment le cas des médicaments et de leurs métabolites, qui peuvent avoir différents effets sur notre organisme. Une attention particulière doit être portée aux antibiotiques et donc au risque d’antibiorésistance. De plus en plus de recherches sont menées pour étudier toutes les substances auxquelles les humains et les animaux sont exposés (les spécialistes parlent d’exposome). Y compris lors de la réutilisation – à usage professionnel – des eaux usées traitées.

Avec :

Hélène Fenet, professeure de Santé Publique et Environnement, – Université Montpellier – Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

professeure de Santé Publique et Environnement, – Université Montpellier – Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Nicolas Roche , chargé de Mission Interdisciplinarité(s) AMU sur les ODD – Haut-Conseil à la Santé Publique (HCSP) – Vice-Président du Conseil Scientifique et Technique de l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME)

, chargé de Mission Interdisciplinarité(s) AMU sur les ODD – Haut-Conseil à la Santé Publique (HCSP) – Vice-Président du Conseil Scientifique et Technique de l’Institut Méditerranéen de l’Eau (IME) Eric Servat, directeur du Centre international UNESCO sur l’Eau ICIREWARD à Montpellier

Cancer : des armes toujours plus précises et efficaces

Les tumeurs malignes sont attaquées sur tous les fronts possibles, avec des résultats incontestables. La chirurgie est de plus en plus précise, la radiothérapie parfaitement focalisée et la chimiothérapie – donc les traitements médicamenteux – ne cesse de progresser. En plus de l’immunothérapie, qui a désormais largement fait les preuves de son efficacité, de nouveaux traitements – parfois extrêmement personnalisés – viennent régulièrement enrichir l’arsenal thérapeutique.

Avec

David Azria , professeur de radiothérapie, directeur du SIRIC (site de recherche intégrée sur le cancer) de Montpellier et président de la Société française de radiothérapie oncologique

, professeur de radiothérapie, directeur du SIRIC (site de recherche intégrée sur le cancer) de Montpellier et président de la Société française de radiothérapie oncologique Auriane Cano-Chancel , vice-présidente oncologie et hématologie d’AstraZeneca France

, vice-présidente oncologie et hématologie d’AstraZeneca France Françoise Rimaneix , chirurgienne plasticienne et sénologue, directrice médicale de Gustave Roussy (Villejuif)

, chirurgienne plasticienne et sénologue, directrice médicale de Gustave Roussy (Villejuif) Delphine Topart , cheffe d’équipe du Service d’Oncologie Médicale du CHU (Montpellier)

, cheffe d’équipe du Service d’Oncologie Médicale du CHU (Montpellier) Marc Ychou, professeur d’oncologie digestive et directeur général de l’Institut du Cancer de Montpellier

Longévité : les dernières découvertes du célèbre chercheur Miroslav Radman

Les travaux de ce biologiste franco-croate, créateur et directeur de MedILS (Institut méditerranéen des sciences de la vie à Split), sont à l’origine d’immenses espoirs dans la lutte contre les méfaits de l’avancée en âge. Toute sa vie, il a étudié les mécanismes de réparation de l’ADN et le processus du vieillissement. Il attribue ce dernier à l’oxydation de protéines qui engendre des dommages irréversibles tels que le changement de leur conformation et leur agrégation, des mutations dans l’ADN et finalement la mort cellulaire. Ses découvertes ont déjà des retombées pratiques dans le domaine de la cosmétologie.

A partir de 17h45, dialogue avec :

Simon Galas , professeur de génétique moléculaire de l’Aging – Université de Montpellier – IBMM CNRS

, professeur de génétique moléculaire de l’Aging – Université de Montpellier – IBMM CNRS Jean-Marc Lemaitre, directeur de recherche Inserm, co-directeur de l’Institut de médecine régénérative et biothérapies (Inserm / CHU / Université de Montpellier)

Le Point-Futurapolis sante - Tous droits réservés Futurapolis Santé Maxime Huriez

► Samedi 14 octobre

Dans les coulisses de la réparation des sportifs de haut niveau

EuroMov est un centre de recherche, d’innovation et de développement technologique dans les sciences de la vie, de la santé, du mouvement, de l’information et de la cognition. On y étudie les marqueurs sensorimoteurs – physiologiques, cognitifs, neuromusculaires, cérébraux, etc. – de la santé, pouvant permettre la détection précoce des comportements à risque et la prédiction des déficits / gains perceptivo-moteurs (talents, expertise, apprentissage, habileté). Ils contribuent à améliorer le geste et accélérer la rééducation des sportifs.

Avec :

Stéphane Perrey, professeur des Universités en neurophysiologie, directeur du centre européen de recherche sur le mouvement humain (EuroMov)

professeur des Universités en neurophysiologie, directeur du centre européen de recherche sur le mouvement humain (EuroMov) Eva Serrano, conseillère experte de la haute performance à l’Agence nationale du sport, médaillée mondiale et européenne en gymnastique rythmique

Alzheimer, schizophrénie : à la poursuite des biomarqueurs sanguins

Analyser le contenu du sang pour tenter de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, voilà ce que permet la recherche des multiples biomarqueurs. En psychiatrie, leur étude est destinée à démembrer les maladies (identifier leurs différentes formes), prédire la réponse aux traitements et aboutir à une médecine de précision. En neurologie, les biomarqueurs sanguins vont rendre plus fiables et performants le diagnostic et la détection précoce de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Les conséquences d’un traumatisme crânien seront aussi mieux évaluées.

Avec :

Marion Leboyer, responsable du pôle de psychiatrie et addictologie des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, directrice du laboratoire de psychiatrie génétique à l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (Inserm / Université Paris Est Créteil) et de la Fondation FondaMental, Grand Prix Inserm 2021

responsable du pôle de psychiatrie et addictologie des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, directrice du laboratoire de psychiatrie génétique à l’Institut Mondor de Recherches Biomédicales (Inserm / Université Paris Est Créteil) et de la Fondation FondaMental, Grand Prix Inserm 2021 Sylvain Lehmann, responsable du laboratoire de biochimie et de protéomique clinique au CHU de Montpellier et directeur de l’Institut des neurosciences de Montpellier (Inserm / Université de Montpellier).

Maladies auto-immunes : quand l’organisme s’attaque à lui même

Alors qu’il est destiné à nous protéger contre les virus, bactéries et autres microbes, notre système immunitaire peut se déréguler, s’emballer et agresser nos propres organes. Il existe au moins 80 maladies dites auto-immunes, dont le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Les chercheurs développent de nouvelles stratégies thérapeutiques contre ces pathologies complexes, pour contrôler le système immunitaire sans pour autant qu’il risque de baisser la garde vis-à-vis des agents infectieux. Rencontre avec les spécialistes du nouvel institut hospitalo-universitaire de Montpellier, Immun4Cure.

Avec :

Christian Jorgensen , directeur de l’Institut de médecine régénératrice et biothérapies de Montpellier (Inserm / CHU / Université de Montpellier

, directeur de l’Institut de médecine régénératrice et biothérapies de Montpellier (Inserm / CHU / Université de Montpellier Farida Djouad , directrice de recherche Inserm et responsable d’équipe au sein de l’Institut de médecine régénératrice et biothérapies de Montpellier (Inserm / CHU / Université de Montpellier).

, directrice de recherche Inserm et responsable d’équipe au sein de l’Institut de médecine régénératrice et biothérapies de Montpellier (Inserm / CHU / Université de Montpellier). Une patiente souffrant de polyarthrite rhumatoïde

Toute la programmation ICI !

*Opéra Comédie Montpellier, 11 Bd Victor Hugo, 34000 Montpellier