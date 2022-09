Futurapolis santé les 7 et 8 octobre 2022 à Montpellier

En 2022, Futurapolis Santé se tiendra les vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 à l'Opéra Comédie autour du thème « Alimentation, immunité, environnement, longévité... Ma santé, ma bataille ».

La santé, sujet du siècle ! Qu’y-a-t-il de plus passionnant que la santé ? Comment la conserver et la récupérer ? Ce thème sera au cœur de cette 6e édition.

Progrès médicaux, environnement, bien-être, politique de santé, bioéthique et recherche : il est question de tout cela et de bien plus encore au cœur de l'Opéra Comédie de Montpellier.

►►► Quelques conférences

► Vendredi 7 octobre

L’eau, l’homme, la vie

Cet été, l’ensemble de notre pays a souffert de la sécheresse. Chaque Français a été incité à réduire sa consommation d’eau (elle est, en moyenne, de 150 litres par jour). Car ce liquide que nous avions trop tendance à utiliser sans parcimonie, est en train de venir un produit précieux, en France comme bien d’autres endroits de la planète. Et la situation ne va pas s’arranger. Les scientifiques et les entreprises engagés dans la stratégie MedVallée s’en préoccupent. Car, en plus de l’économiser, il importe de tout faire pour éviter sa pollution (par exemple par des substances chimiques ou médicamenteuses). Dernier point : la qualité de l’eau peut aussi être un marqueur de notre état de santé. L’analyse régulière de son contenu permet de suivre l’évolution de certaines épidémies, comme celle de Covid-19.

Hélène Fenet, Professeure de l’Université Montpellier UMR HydroSciences Montpellier IRD / CNRS Eric Servat, directeur du Centre International UNESCO sur l’Eau ICIREWARD à Montpellier, Guillaume Thirel, chercheur à l’INRAE à Antony (Hauts-de-Seine)

Demain, un médecin à côté de chez moi ?

Les déserts médicaux ne touchent pas que les campagnes, certains quartiers des grandes villes sont aussi en manque cruel de médecins. Selon un rapport du Sénat de janvier 2020, entre 9 et 12 % de la population française vit dans un désert médical, ce qui représente 6 à 8 millions de personnes. Ce phénomène est notamment dû au nombre insuffisant de médecins formés au cours des dernières décennies et à une désaffection des jeunes blouses blanches pour certaines zones jugées peu attractives. Que faire aujourd’hui pour solutionner ce problème ? La télémédecine est-elle LA solution ? Qu’en est-il des maisons de santé pluridisciplinaires ? En Occitanie, la mobilisation est générale.

Pr Vincent Bounes, anesthésiste-réanimateur, chef de service du SAMU 31 et vice-président de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé, Dr Béatrice Lognos, Maître de Conférences des Universités de Médecine Générale, Vice Doyenne en charge de la territorialité et des actions de formation et de recherche en santé environnemental à Montpellier

► Samedi 8 octobre

Piratage à l’hôpital : la guerre des données a bien lieu

Le 21 août 2022 restera dans la mémoire de tout le personnel de l’hôpital de Corbeil Essonne : une cyberattaque, avec demande de rançon, a totalement déstabilisé son réseau informatique. Les patients, qu’ils aient pu rester dans l’établissement ou dû être transférés – s’en souviendront aussi. Comment les hôpitaux peuvent-il se mettre à l’abri de telles pratiques ? Et comment protéger les données de santé des patients qui les fréquentent ? Nos données de santé. La question est dans tous les esprits...

Chiens renifleurs de maladies, des agents très spéciaux

Le chien est bien le meilleur ami de l’homme… et de sa santé. Car son flair est sans égal. Les uns sont capables de dépister la signature olfactive d’un cancer du sein, à partir d’échantillons de sueur ou d’urine. D’autres identifient la présence du virus du Covid ou de bactéries résistantes. Ils reconnaissent aussi l’arrivée imminente d’une crise d’épilepsie (ce qui permet au malade de se protéger) ou d’un malaise hypoglycémique chez les diabétiques. Les recherches actuelles montrent qu’ils pourraient dépister tôt une maladie d’Alzheimer ou de Parkinson. Ils assistent enfin efficacement les personnes handicapées et les enfants victimes d’agressions.

Florian Auffret, Chargé de mission recherche et développement Handichiens, Hind Baba Aïssa, post-doctorante KDOG à l’institut Curie à Paris, Stéphanie Martins, patiente épileptique avec son chien, Eric Troncy, professeur de pharmacologie, Directeur du Groupe de recherche en pharmacologie animale du Québec (GREPAQ)

Au confluent de trois domaines aussi essentiels et complémentaires que la santé, l’alimentation et l’environnement, MedVallée est de facto au cœur de ce nouveau Futurapolis santé. De ce pôle d’excellence en santé globale surgissent déjà et se multiplieront demain des solutions permettant de vivre mieux et plus longtemps sur une planète en meilleur état. Il ne s’agit pas d’un souhait mais d’une nécessité.

