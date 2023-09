Gabriel Attal et son cabinet vont passer trois jours en immersion dans un lycée fin septembre

C'est une première pour le nouveau gouvernement, et un fait relativement rare à l'échelle de la Ve République : le ministre de l'Éducation va passer trois jours dans un lycée, du 20 au 22 septembre, selon une information que son cabinet a confirmé à France Inter. Le nom du lycée et la ville où il se situe n'est pas encore arrêté, mais on sait que celui-ci se trouve dans l'est de la France.

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale ne sera pas seul à faire le voyage : il viendra avec les 15 conseillers et conseillères qui constituent son cabinet, chacun et chacune se retrouvant rattaché à un membre du personnel du lycée correspondant à sa spécialité. Le conseiller harcèlement du ministère par exemple passera les trois jours aux côtés du référent harcèlement du lycée.

Publicité

Une immersion complète pendant trois jours et deux nuits

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement se décentralise, Nicolas Sarkozy et Édouard Philippe avaient expérimenté la chose précédemment, à l'occasion de conseils des ministres, mais le caractère inédit vient de l'immersion totale : le ministre dormira même sur place, au sein de l'internat du lycée.

La rentrée de Gabriel Attal a été marquée par la polémique sur l'interdiction de l'Abaya, interdite par le ministre quelques jours avant la rentrée, et par la mise en place du pacte enseignant, promettant un bonus de rémunération aux enseignants acceptant de faire des heures en plus notamment pour les remplacements. Le ministre a par ailleurs prôné une ligne ferme sur les savoirs "fondamentaux", sur lesquels il a affirmé vouloir "mettre le paquet".