Gabriel Attal nommé ministre de l'Éducation : un profil très politique pour succéder à Pap Ndiaye

Une ascension éclair et une consécration. Six ans après son élection comme député, Gabriel Attal, 34 ans, prend les commandes du ministère de l’Éducation nationale. C'est l'un des grands changement du remaniement du gouvernement d'Élisabeth Borne, dévoilé ce jeudi. Gabriel Attal succède donc à Pap Ndiaye : l’historien et universitaire n’aura tenu qu’une année rue de Grenelle.

Le jeune ministre connaît les lieux. Il est entré au gouvernement en 2018 comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer.

Plus jeune ministre de l'histoire de la Ve République

Les qualificatifs sont bien souvent élogieux quand il s’agit de parler de Gabriel Attal. "Dégaine de jeune premier", "verbe affûté", "jeune loup de la Macronie", "chef de meute", peut-on lire dans les portraits qui lui sont consacrés dans la presse. Entré au gouvernement en 2018 alors qu'il n'a que 29 ans, ce fils de bonne famille issu de la gauche est le plus jeune ministre de l'histoire de la Ve République. Son visage est connu : Gabriel Attal a écumé les plateaux télé et radio ces dernières années, en première ligne pour protéger le gouvernement, avec sa casquette de porte-parole. Ces derniers mois, comme ministre des Comptes publics, il s’est attelé à défendre la réforme des retraites, bec et ongles.

Scolarisé dans le privé

Gabriel Attal est donc le nouveau patron du "mammouth", surnom donné à l’Éducation nationale. Il succède à Pap Ndiaye, critiqué par ses collègues du gouvernement pour sa difficulté à imprimer sa marque sur des dossiers important s. Le jeune ministre, parisien pur jus, n’a pas fait ses classes dans le public, mais a étudié dans la très huppée École alsacienne puis à Sciences Po.

À plusieurs reprises, Gabriel Attal a marqué son intérêt pour les questions d’éducation. Lors du débat sur l’uniforme à l’école, en début d’année, il se disait favorable à une expérimentation. Sur Cnews, il estimait qu’il y avait "une attente d'autorité dans notre pays, mais aussi d'appartenance. Quand on a une tenue commune dans le cadre de l'école ou dans un projet, il y a un sentiment d'appartenance aussi qui est recherché par les jeunes".

"Va-t-il rester ce collaborateur d'Emmanuel Macron ?"

"Gabriel Attal arrive à un moment décisif pour l'avenir de notre école", a réagi sur franceinfo Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat Snes-FSU. "Pap Ndiaye n'avait pas vraiment réussi à imprimer quelque chose, il est resté dans l'ombre d'Emmanuel Macron, au sens propre comme au sens figuré", poursuit la syndicaliste. Sophie Vénétitay s’interroge : "Va-t-il rester ce collaborateur d'Emmanuel Macron ou sera-t-il un ministre qui va prendre la mesure de la crise que vit l'Éducation nationale ?"

Plusieurs chantiers pour le nouveau ministre

Parmi les chantiers en cours, l’augmentation des salaires. Une urgence, selon les syndicats. "Emmanuel Macron avait promis une augmentation de 10 % pour tout le monde en janvier 2023, au final, on va avoir +5,5 % en moyenne en septembre", affirme la secrétaire générale du Snes-FSU. À la rentrée prochaine, le salaire des enseignants doit augmenter, comme l’avait annoncé Emmanuel Macron au printemps . Ces augmentations varieront en fonction de l'ancienneté des professeurs et de leur disposition à effectuer des missions supplémentaires.

Autre dossier tout en haut de la pile du nouveau ministre de l’Éducation nationale : l’attractivité du métier d’enseignant. Il va encore en manquer à la rentrée . Gabriel Attal devra aussi revoir le calendrier du bac et partir à la "reconquête" du dernier trimestre. Conséquence de la réforme Blanquer (dont Attal était le secrétaire d’État à l’époque), de nombreux élèves de terminale connaissaient leurs résultats avant les épreuves finales du mois de juin.