Gainsbourg : les fétiches du 5 bis rue de Verneuil

Ambiance sombre, bois foncé et style empire. L’hôtel particulier du 5 bis rue de Verneuil fascine toujours autant, et ce, plus de 30 ans après la disparition de son propriétaire. Alors qu’après des années de rumeurs, Charlotte Gainsbourg a finalement décidé de l’ouvrir au public (elle a également racheté l’immeuble en face pour y installer une boutique de souvenirs), et que les premières semaines de visite sont déjà complètes, petit tour d’horizon des objets fétiches du plus dandy des artistes français.

La statue d’un homme à la tête de chou

Après l’échec commercial des concept albums Vue de l’extérieur, Rock Around the Bunker et surtout Histoire de Melody Nelson qui deviendra bien plus tard culte pour toute une nouvelle génération d’artistes français (Benjamin Biolay et Air en tête), mais aussi étranger (Beck, Tindersticks), Gainsbourg, décidément têtu signe un quatrième concept album. Le sujet, un amour contrarié, forcément, mais surtout une statue, celle d’un homme à tête de chou, allégorie des oreilles en chou-fleur de l’artiste, album transitoire où Gainsbourg se métamorphose en Gainsbarre. Cette sculpture de 1969, est l’œuvre de Claude Lalanne, fidèle collaboratrice d’Yves Saint-Laurent.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un portrait grandeur nature de Brigitte Bardot

Dans le salon de style empire, trône un immense portrait de trois quarts, celui de Brigitte Bardot, nue dans une fourrure, tel un portrait de Dorian Gray, éternellement jeune. L’ancien peintre a voulu garder cette image parfaite de celle qui l’avait fait énormément souffrir, il n’hésitera pas à lui lancer quelques piques des années plus tard : « Les hommes vieillissent mieux que les femmes, regardez Bardot. »

Une collection d’insignes et de munitions

Le dandysme est aussi une affaire de collections. Serge Gainsbourg en avait plusieurs, dont une d’insignes et de munitions. Au total, ce sont 250 pièces, dont certaines offertes par les postes de Police au compositeur. Car, à l’instar d’Antoine Blondin, Gainsbourg adorait fréquenter les commissariats de nuit, que ce soit avec Vian ou bien plus tard Depardieu. Gainsbourg se fait régulièrement mettre dans « le panier à salade », le tout en insistant pour que les forces de l’ordre mettent la sirène. Outre ces dérives éthyliques, le chanteur avait une réelle tendresse pour les forces de l’ordre, et fut souvent invité aux dîners très privés du 36 quai des Orfèvres.

La peluche Munkey

Sur la pochette d’Histoire de Melody Nelson, elle est tenue dans les bras de Jane. C’est Munkey, le singe en peluche indissociable de Birkin, qui avait tapé dans l’œil de Serge Gainsbourg, comme l’évoque Charlotte : « J’ai toujours connu ma mère avec cette peluche. Elle la suivait dans tous ses déplacements depuis son enfance. C’était son singe, son doudou. Quand mon père est mort, elle l’a glissé dans sa tombe. »

« Devant la dévastation de mes enfants, j’ai déposé Munkey dans les bras de Serge dans le cercueil où il reposait, tel un pharaon. Mon singe, pour le protéger dans l’après-vie » expliquera plus tard Jane Birkin, qui intitulera d’ailleurs ses mémoires les Munkey Diaries.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Frédéric Chopin et Sid Vicious sur un Steinway

Sur l’imposant Steinway, dans ce salon-musée, un portrait et une photo sont disposés côte à côte. Le portrait, c’est celui du musicien le plus romantique, Frédéric Chopin, la photo, c’est celle du plus punk, Sid Vicious. L’art majeur, l’exigence et la subtilité de la musique classique côtoient la provocation et le nihilisme postmoderne de l’art mineur. Deux figures marquantes de l’univers gainsbourien qui montre son goût et une érudition puisée autant dans la tradition que dans les nouvelles tendances de l’époque. Comme l’expliquera Philippe Manœuvre : « Serge adorait Sid Vicious, ce gamin provocateur. Il adorait le clip où il reprend "My Way", ça l’amusait beaucoup. »

Des figurines animalières

Si Jane Birkin collectionnait les poupées, Serge lui, avait dans son « bordel très arrangé » un bon nombre de figures animalières, et notamment des singes, une figure récurrente de son univers (la pochette de Vu de l’extérieur). Jouets mécaniques, peluches anciennes en feutrine ou en fer-blanc, certaines possèdent des flacons secrets chinés dans son quartier ou lors de pérégrinations londoniennes. Sa table basse en est jonché et « calculé selon des rythmiques particulières » que seul lui connaissait. Le grand jeu de ses invités, était de mélanger toute cette précieuse disposition lorsque le maître des lieux partait préparer des cocktails en cuisine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une paire de Repetto

Dans la lumière tamisée de la chambre du 5 bis rue de Verneuil trône au pied du lit une paire de Repetto blanche. Dans les années 1970, Gainsbourg devient ambassadeur de la marque. Il adopte le modèle créé par Zizi Jeanmaire, belle-fille de Rose Repetto.

Vrai dandy et faux bohème, Gainsbourg a toujours cultivé l’art des faux-semblants, où la poésie côtoie la vulgarité. Intransigeant, érudit, mais aussi calculateur et usurpateur, sa demeure est à son image.

La maison Gainsbourg du 5 bis rue de Verneuil ouvrira ses portes le 20 septembre prochain.

Pour réserver : https://www.maisongainsbourg.fr/