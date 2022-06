Gary Hunt, plongeur de haut vol, explique les sensations lors d'un saut de 27 mètres

Qui est Gary Hunt ?

Gary Hunt est un plongeur d'origine britannique de 38 ans, qui entame une carrière professionnelle dans le plongeon de haut vol en 2009. Entre 2009 et 2021, il remporte 9 titres mondiaux dans le plongeon à 27 mètres. Sa discipline est le Cliff Diving. C'est un sportif de l'extrême, qui aime notamment plonger du haut des falaises.

Red Bull Cliff Diving World Series, Boston, 4 juin 2022. (Getty Images/Boston Globe) © Getty

Quelles sont les sensations lors d'un plongeon ?

Plongeur de haut vol, il s'élance régulièrement à 27 mètres au-dessus du niveau de l'eau, en milieu naturel. Lorsqu'il plonge, il atteint quasiment les 90 km à l'heure.

Charline Vanhœnacker l'interroge sur l'effet que cela fait d'entrer dans l'eau à cette vitesse, ce à quoi il répond : "Ça dépend de comment tu rentres dans l'eau. Si tu es bien vertical, tout se passe bien, mais si tu es décalé de quelques degrés d'un côté, tu peux te faire mal aux couilles. Et de l'autre côté, c'est un tire-slip à l'extrême ou un lavement impromptu." Il ajoute "c'est l'équivalent de neuf étages. Ça peut être très dur." Le fait d'entrer dans l'eau en faisant le moins d'éclaboussures possibles, cela fait partie du jugement, de la note finale.

Pendant les trois secondes que durent un plongeon, à quoi pense-t-il ? "Tout se fait naturellement, automatiquement et on ajuste nos sens en alerte pour savoir si on tourne plus vite que d'habitude ou plus lentement et pour faire des petits mouvements, pour bien arriver dans l'eau."

La peur finit par le quitter au moment où il saute. "Même après quinze ans d'expérience, on sait que ça peut faire mal. Du coup, ça fait peur. Mais pour moi, il y a un grand soulagement au moment où je saute parce que là, je n'ai plus de doutes. Je sais qu'il faut que je plonge et du coup, à ce moment-là, je n'ai pas peur."

Gary Hunt s'entraîne en France et depuis deux ans, il est français. Il s'explique sur cette volonté dans l'émission.

Un sportif désormais français

Né à Londres, Gary Hunt représente maintenant la France. Passé sous pavillon français en 2020, il concourra pour son nouveau pays lors des JO 2024 à Paris.

Lorsque Charline Vanhœnacker lui demande pourquoi il a voulu avoir la nationalité française, si c'était une volonté politique, il répond : "C'est plein de choses. Il y avait le Brexit et j'étais en France depuis longtemps. Alors je me suis dis que ça allait être plus pratique d'avoir la double nationalité. Après, je m'entraînais avec l'équipe de France depuis tellement longtemps que c'était bizarre de faire des compétitions pour l'Angleterre. Et il y a les Jeux olympiques qui arrivent à Paris. C'est un rêve d'enfance pour moi."

Dans une échéance plus proche que les JO, Gary Hunt plongera ce week-end dans la Seine, dans un décor incroyable.

Un grand plongeon ce week-end, à Paris

Gary Hunt concourra pour tenter de gagner son 10e titre de champion du monde de plongeon de haut vol au Red Bull Cliff Diving le samedi 18 juin dans le quartier de la Tour Eiffel à Paris.

Le sportif de haut niveau plongera dans la Seine, du côté du Trocadéro. Il partage avec Charline Vanhœnacker et les auditeurs de "Par Jupiter !" son excitation d'enfin plonger à Paris : "J'ai vu les lieux. Il y a une grand tour directement en face de la Tour Eiffel. Pour nous, c'est un rêve d'être ici. Ça fait longtemps que j'entends parler de peut-être pouvoir plonger à Paris. Et finalement, on est là et ce sera samedi."

Un plongeoir sera installé Port Debilly, sur la rive droite de la Seine, au niveau des Jardins du Trocadéro. Douze plongeurs sauteront de 27 mètres de haut tandis que les douze plongeuses s’élanceront 6 mètres plus bas, soit à 21 mètres de haut. Vous pouvez venir assister à ce grand spectacle.