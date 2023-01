"Gaspard Ulliel, c’était vraiment la grande classe" : quand Denis Ménochet rend hommage à son ami disparu

Denis Ménochet, ému au micro de France Inter : "On était très proches, on habitait dans le même quartier. C’est quelqu’un qui a beaucoup compté pour moi. J’ai organisé la fête de ses 20 ans. Je suis bouleversé d'entendre sa voix. Mais je voulais l’écouter parce que cela va faire un an qu'il est parti. Je suis encore complètement abasourdi. J'y pense tous les jours. Je lui parle".

Un conseil pour préparer ses rôles…

Il se souvient : "Un jour, Gaspard Ulliel a décroché une audition pour jouer un rôle dans le prequel d’Hannibal Lecter : "Les Origines du mal". C’est l’histoire du serial killer du film "Le Silence des agneaux". Jouer ce genre de personnage lui semble impossible. Et moi, fasciné par Anthony Hopkins, je lui raconte que pour tenter des choses pour un rôle, je vais à la Fnac. Un jour que je devais faire un homme avec un accent du Sud dans un film de Pierre Granier-Deferre, je me suis rendu dans ce magasin d’électroménager. J’ai demandé des renseignements sur un dictaphone, ou un lecteur DVD, mais en personnage, et en prenant l’accent. Je me dis toujours que si la personne croit, c'est que mon personnage est vrai. Je voudrais remercier la Fnac pour ces rôles incroyables (rires) ! C'est absurde, mais c'est ce que j'avais dit à Gaspard".

Un coup de pouce

Denis Menochet raconte la suite : "Un jour, je reçois un coup de fil. J’entends son rire. Il me dit : "Ça a marché, ça a marché !". Il m’explique qu’il est allé tester son rôle d’Hannibal à la douane à Londres. "J'ai fait comme tu m'as dit. Là, je suis dans les bureaux de la police. J'ai essayé de faire Hannibal Lecter à la douane, et ils m’ont arrêté. Ça a fonctionné !"

Je suis ensuite allé le voir sur le tournage à Prague. Il me montre les studios. En tant que fan du film et des livres, je suis fasciné. Je vais pour repartir. L’assistant à la mise en scène m’arrête : "Non, tu vas rester jouer un petit rôle. Tu vas être un policier à la morgue. Tu vas prendre des notes". Comme j’avais rencontré le réalisateur, que j’avais passé des essais, j’ai cru que c’était pour ça qu’on me donnait cette scène. En fait, c'était Gaspard qui avait appuyé l’idée. Il ne me l'a jamais dit. Je l'ai appris après. Gaspard Ulliel c’était la grande classe. Jouer dans film international donne l’opportunité de rencontrer des gens, d’accéder à des auditions. Cela ouvre les portes. C’était un vrai coup de pouce. Ce n’était pas anodin".

