"Génération sans tabac" : le Royaume-Uni veut augmenter chaque année l'âge légal pour avoir le droit de fumer

Vers une "génération sans tabac" au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi son intention d'étendre l'interdiction de la vente de cigarettes. Son idée : augmenter l'âge légal pour fumer "d'un an chaque année", a déclaré le chef du gouvernement conservateur ce mercredi. La première année, on interdirait la vente aux moins de 14 ans, puis l'année d'après aux moins de 15 ans et ainsi de suite...

Actuellement, l'âge légal pour acheter des cigarettes au Royaume-Uni est de 18 ans. Mais "quatre fumeurs sur cinq ont commencé avant d'avoir 20 ans", a dit Rishi Sunak. "Nous devons essayer d'empêcher les adolescents de commencer à fumer." Son objectif est qu'un jeune de 14 ans aujourd'hui ne se voit jamais vendre légalement une cigarette au cours de sa vie. "Cela pourrait permettre d'éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040", selon un communiqué de Downing Street

64.000 décès chaque année en Angleterre

Sur "X", le Premier ministre rappelle que le tabagisme est responsable d'un décès dû au cancer sur quatre. Il cause 64.000 décès chaque année en Angleterre et coûte 17 milliards de livres sterling par an, soit près de 20 milliards d'euros.

"Le tabagisme ne sera pas criminalisé et notre approche progressive signifie que toute personne qui peut légalement acheter des cigarettes aujourd'hui ne sera pas empêchée de le faire à l'avenir", précise Downing Street.

Si ces mesures sont adoptées, le Royaume-Uni suivra l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui met progressivement en oeuvre une interdiction quasi-totale du tabac en empêchant quiconque né après 2008 d'acheter des cigarettes, et ce indéfiniment, ainsi qu'en réduisant la quantité de nicotine dans les produits disponibles à la vente.

Limiter aussi le vapotage

Le gouvernement britannique a également annoncé mercredi une consultation sur le vapotage, afin d'en limiter l'attrait et l'accès pour les jeunes. "Le vapotage chez les jeunes a triplé au cours des trois dernières années", indique Downing Street. "Nous devons agir avant que le phénomène ne devienne endémique."