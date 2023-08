Geneviève de Fontenay, figure emblématique du concours Miss France, est morte

Elle fut esthéticienne, puis mannequin, mais c'est en tant que "maman des Miss" que la France l'a connue et en a fait une icône populaire : Geneviève de Fontenay est morte, ce mercredi, à l'âge de 90 ans, a annoncé son fils Xavier, qui diffuse depuis près de 30 ans l'élection des Miss France.

Son chapeau, son attachement aux bonnes manières et son nom à particule l'avaient souvent fait passer pour une dame de bonne famille. Pourtant, Geneviève Mulmann, née le 30 août 1932 à Longwy (Meurthe-et-Moselle), était l'aînée d'une fratrie de dix enfants, dont le père est ingénieur dans les mines. Un passé ouvrier qu'elle a souvent mis en avant en affirmant son ancrage politique à gauche.

Miss Élégance avant de prendre les rênes de Miss France

Le nom "de Fontenay" est en réalité un pseudonyme, celui de son mari, Louis Poirot, devenu "de Fontenay" dans la Résistance, pendant la guerre – et condamné pour escroqueries avant et après la guerre. Avec lui elle a un premier enfant, Ludovic, qui se donne la mort dans les années 1980, puis un deuxième, Xavier, qui la rejoindra dans la mission de sa vie : les Miss France.

Dès l'année où elle rencontre Louis Poirot, en 1954, Geneviève de Fontenay s'investit aussi dans le Comité Miss France, d'abord en tant que secrétaire générale. Elle-même est élue Miss Élegance en 1957. Son époux prend la tête du comité au même moment... et jusqu'à sa mort en 1981. C'est alors que Geneviève, restée dans l'ombre de ce mari, prend les rênes du comité.

Modernisatrice puis garante de la morale des Miss France

C'est sous sa direction que l'élection de Miss France connaît l'un de ses plus grands bouleversements : en 1987, elle devient télévisée, diffusée d'abord sur FR3 puis sur TF1. Sous son impulsion, elle modernise le concours, fait des Miss France des vedettes, et contribue à lancer la carrière de plusieurs d'entre elles, restées dans les mémoires. En 2002, elle vend la partie commerciale et télévisuelle de Miss France à la société Endemol... et finit par annoncer son départ en 2010, après plusieurs sujets de discorde avec la société de production.

En effet, au tournant des années 2000, l'organisatrice des concours s'était souvent retrouvée en porte-à-faux avec Endemol : si elle avait obtenu l'annulation du titre de Laetitia Bléger en 2005 après des photos de charme publiées dans la presse, elle se heurte au refus d'Endemol de faire de même avec Valérie Bègue en 2008. Et en 2010, l'apparition de la candidate Kelly Bochenko, elle aussi suspendue pour des photos dénudées, dans une émission produite par Endemol, signe l'acte de divorce entre la "dame au chapeau" et le Comité Miss France. Depuis, Geneviève de Fontenay avait tenté à plusieurs reprises d'imposer un nouveau concours, Miss Prestige National, mais celui-ci n'a jamais percé.

En 2021, sur fond de conflit avec Sylvie Tellier qui lui avait succédé à la tête du Comité Miss France, elle avait refusé de participer au centenaire des Miss France. La personnalité de Geneviève de Fontenay symbolisait elle-même les paradoxes du concours de Miss France qu'elle représentait, considéré comme féministe par quelques uns, dégradant par les autres (bien plus nombreux).

Un glissement conservateur

Mais tout au long de sa carrière, Geneviève de Fontenay avait aussi opéré un glissement politique dans ses prises de parole : de 2002 à 2017, elle soutient successivement Arlette Laguiller, puis Ségolène Royal, François Hollande et enfin Emmanuel Macron aux élections présidentielles. Pourtant, et même après un rapprochement avec Florian Philippot en 2018, elle a toujours affirmé avoir voté à gauche.

Ses dernières prises de position la plaçaient dans une forme de conservatisme moral : opposée à l'homoparentalité, elle rejoint La Manif pour Tous en 2012 alors qu'elle a soutenu François Hollande. En 2018, sur fond de crise des "Gilets Jaunes", elle rejoint Florian Philippot contre Emmanuel Macron qu'elle a soutenu l'année précédente. Et en 2019, elle se pose en opposition à Sylvie Tellier, sa successeure au poste de directrice du comité Miss France, sur la possibilité que des femmes trans soient candidates au concours, jugeant l'idée "contre-nature". Ses propos lui ont valu en juin une mise en examen pour "injures et incitation à la discrimination transphobes".

Depuis 2016, Geneviève de Fontenay s'était retirée des concours de beauté, mais continuait à avoir une présence médiatique dans des émissions comme "Touche pas à mon poste".

"Tristesse et émotion après la disparition de notre chère Geneviève de Fontenay", a réagi Stéphane Bern. "J'aimais son franc-parler, ses emportements patriotiques, sa défense des Miss France", écrit l'animateur.