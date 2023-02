George Clooney va réaliser la version américaine du "Bureau des Légendes"

C'est l'un des succès de ces dernières années dans le paysage des séries françaises, et il pourrait bientôt s'étendre à l'international grâce à une version américaine dont la production doit commencer cette année. Rebaptisée "The Department", la série "sera ancrée dans le monde des services secrets américains et le contexte géopolitique récent, en puisant largement dans les témoignages d'anciens agents de la CIA", peut-on lire dans un communiqué publié par les producteurs français du programme, TOP et Federation Studios.

La première longue série de George Clooney

Pour porter cette série, c'est la chaîne payante Showtime qui a été choisie – connue pour avoir diffusé des séries comme "Dexter", "Weeds", "Les Borgia" ou la dernière saison de "Twin Peaks". Mais ce n'est pas tout : c'est l'acteur et réalisateur George Clooney qui sera derrière la caméra pour réaliser la série. Il sera aussi l'un des co-producteurs de la série. En revanche, le communiqué ne précise pas si George Clooney sera aussi devant la caméra.

Si George Clooney a plusieurs films à son actif en tant que réalisateur (dont "Les Marches du pouvoir" et "Monuments men"), ce serait sa première série "longue" – en 2019, il a réalisé deux épisodes de la mini-série "Catch 22" sur la Seconde Guerre mondiale.

De l'autre côté de la caméra, George Clooney a évidemment marqué les esprits pendant de longues années, en tant que docteur Ross dans la série Urgences (E.R. en VO), qui a duré 15 saisons.

Porter la série au public international

Pour l'heure, on ne sait pas quand ni comment la série sera visible – même si beaucoup de séries Showtime se sont retrouvées sur Canal +. "La passion et l'ambition que nous partageons avec George Clooney et Showtime pour cette série incroyable, associée à la force de frappe de Showtime, va faire des miracles pour amener "The Department" au public international", selon Guillaume Pommier, responsable de la boîte de production Federation.

La version française, lancée en 2015, a été créée par Eric Rochant, et reprise pour la cinquième et dernière saison par le cinéaste Jacques Audiard. Cette immersion dans le monde des agents sous couverture (les "légendes", dont les fausses identités sont poussées très loin) a été vendue, dans sa VF, dans plus de 100 pays. La DGSE, le renseignement français, a reconnu son réalisme.