Gérald Darmanin demande aux préfets d'interdire toutes les manifestations d'ultradroite

C'est la réaction à la démonstration de groupuscules d'ultradroite samedi à Paris. Face au tollé suscité par cette manifestation, le ministre de l'Intérieur décrète l'interdiction de ce type de rassemblement à l'avenir. "Les préfets prendront des arrêtés d'interdiction" de toutes les manifestations d'ultradroite "et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettra en effet de tenir ces manifestations", a déclaré Gérald Darmanin lors de la séance de questions au gouvernement ce mardi à l'Assemblée nationale.

Près de 600 militants d'ultradroite appartenant au comité du 9-Mai ont manifesté samedi en plein Paris pour commémorer le 29e anniversaire de la mort de l'un de leurs militants, Sébastien Deyzieu, décédé accidentellement en 1994. Ces manifestants, habillés de noir et souvent masqués, ont exhibé des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et scandé, en fin de rassemblement, "Europe, jeunesse, révolution", le slogan du GUD (Groupe d'union Défense). Devant les députés, le ministre de l'Intérieur a jugé "inacceptable" et "profondément choquante" cette manifestation. Quelques heures avant, la Première ministre s'était elle aussi dite "choquée" par les images de la manifestation.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Élisabeth Borne "choquée" par les images

"Je conçois que ces images aient pu choquer", et "je trouve assez choquantes les images qu'on a pu voir", a déclaré la Première ministre lors d'une conférence de presse à Matignon.

"Mais voilà, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester" et "il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation", a-t-elle cependant ajouté. "Il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié d'autant que cette manifestation a déjà eu lieu les années passées et qu'elle ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public", a-t-elle détaillé. C'était la justification avancée par la préfecture de police lundi, en réponse à la vague d'indignation provoquée par les images de la manifestation.

Indignation

Lundi, sur Twitter, le sénateur socialiste de Paris David Assouline avait notamment interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, estimant "inadmissible d'avoir laissé 500 néo-nazis et fascistes parader au coeur de Paris". "Expliquez-vous!", a-t-il sommé dans son tweet. Le porte-parole du PCF Ian Brossat, élu de Paris avait de son côté ironisé sur "les casseroles (qui) sont manifestement plus dangereuses que les bruits de bottes...", en référence aux manifestations d'opposition à la réforme des retraites interdites à plusieurs reprises en France pour éviter des "casserolades" contre le président Emmanuel Macron et les membres du gouvernement.

De son côté, sur Sud Radio, Marine Le Pen a affirmé que "ces provocations ne peuvent pas être tolérées. C'est inadmissible", a-t-elle déclaré.