Gilberto Gil, un opéra et le philarmonique : "J'ai toujours rêvé de m'associer à un grand orchestre"

150 musiciens sur scène, une création de dimension mondiale avec l’orchestre philarmonique de Radio France... C’est l’évènement qui se déroule à l'Auditorium de la Maison de la radio et de la musique, avec trois représentations (vendredi, samedi et dimanche) de "Amor Azul", un opéra chanson en deux actes, signé par le Brésilien, ancien ministre de la Culture sous Lula, Gilberto Gil, et le chef d'orchestre Aldo Brizzi.

À 80 ans, le musicien, pilier de la culture brésilienne et désormais mondiale, présente ainsi ce qui représente presque l'œuvre d'une vie, qui célèbre l'amour et regroupe ses passions : pour la musique symphonique bien sûr mais aussi pour la spiritualité indienne et la chanson populaire. Le concert sera diffusé sur le site de Culturebox et celui de France Musique, puis diffusé sur France 5 en janvier prochain.

"J'ai toujours rêvé de ça"

FRANCE INTER : Imaginiez-vous jouer un jour avec un orchestre philharmonique ?

GILBERTO GIL : "J'ai toujours eu le rêve de m'associer à un grand orchestre, avec un projet spécifiquement symphonique, comme c'est le cas exactement avec cet opéra. J'ai toujours rêvé de ça, depuis que je suis un petit enfant."

Votre opéra "Amor Azul", regroupe toutes vos passions : l’amour de la musique brésilienne, de la mythologie indienne et celui de la chanson…

"L'opéra, c'est la rencontre entre la poésie et la musique. Dans ce sens-là, au sens commun du mot, "Amor Azul" est un opéra. En même temps, il y a les ingrédients de la musique populaire, du Brésil, l'influence africaine, le rythme, l'influence indienne, l'influence européenne. Dans la formation de la musique populaire, c'est la base qu'on a pris comme élément fondateur pour faire écrire et produire la musique de cet opéra. "

De quand date votre intérêt pour la culture, la spiritualité indienne ?

"Quand j'étais très jeune, adolescent, j'étais déjà très intéressé par la spiritualité, les différents types de religiosité que l'on peut trouver en Orient. Pas seulement la religion, mais la philosophie aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Maintenant, je suis un homme de 80 ans. Et donc la spiritualité, c'est quelque chose qui appartient à mon quotidien."

"Que soit la joie pour celui qui médite", peut-on entendre dans votre opéra. Méditez-vous au quotidien ?

"J'ai compris que méditer, c'est accueillir la généralité de la vie, au sens du discours, au sens de parole. Méditer, c'est l'utilisation de la langue pour ouvrir l'intériorité, la dimension intérieure du quelqu'un d'autre, à l'immensité de l'Univers. Donc méditer, c'est vivre. C'est le quotidien. C'est là l'association naturelle de chaque instant, de chaque moment de la vie."

Gilberto Gil, dans l'auditorium de la Maison de la radio et de la musique. © Radio France - France Inter

"L'amour, c'est plus important que la mort"

Méditer aide à surmonter les vicissitudes de la vie, ce fut le cas lors de votre incarcération ?

"Oui, j'en ai profité pour commencer officiellement mon processus de méditation. En prison, l'année 1969. On retrouve donc un peu de ça aujourd'hui dans cette pièce. (...) C’est un résultat de tout ce que j’ai vécu. "

L’amour en est le thème principal ?

"L'amour, pour l'ensemble de l'humanité, pour chaque individu. L'amour, c'est plus important que la mort. La mort, c'est peut être la chose dont on a le plus peur, une difficulté à comprendre et à accepter. Mais l'amour, c'est quand même plus grand quand même, plus profond. L'amour, c'est la vie, c'est l'exercice même de la vie, de la dimension vivante de l'existence. Et la mort, c'est après, c'est le mystère."

Vous avez été ministre de la Culture au Brésil. L’art est-il un acte politique ?

"L'art, c'est comme toutes les choses de la vie. La vie ensemble, la vie en société, la vie sociale déterminent la dimension politique des choses. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous produisons, tout ce qui est résultat de la vie, des actions humaines, c'est politique."

Après les incendies, la gestion de la crise Covid-19, quel est votre regard sur le Brésil, dirigé par Bolsonaro depuis 2019 ?

"Ils ont pris l'idéologie de la droite dure. Et ça, c'est pour moi personnellement quelque chose qui n'est pas dans mon horizon. C'était une période très difficile, je crois, pour la vie politique, sociale et même économique au Brésil. On a maintenant la possibilité de retourner un sentiment et même un action progressiste avec le retour de Lula à la présidence du pays. On va trouver une situation très difficile, mais on a l'arrivée de l'espoir, une fois encore."

Votre fils joue à vos côtés. C’est un passage de relais ?

"Oui, il est déjà avec moi depuis longtemps, avec le groupe pop. Mais maintenant, pour lui, c'est une expérience. C'est une sorte de défi pour lui de jouer avec une organisation, avec un grande orchestre, avec un chœur. Ça va lui permettre de progresser, d'avancer."