"Gilets jaunes", Covid-19... Les polémiques qui ont marqué le mandat du préfet Lallement

Son départ a été officialisé mercredi, avec la nomination de son successeur. En poste depuis mars 2019, Didier Lallement sera remplacé par Laurent Nuñez, ancien secrétaire d'Etat et ex-préfet des Bouches-du-Rhône, à la tête de la préfecture de police de Paris. Durant ces trois ans, ce haut fonctionnaire connu pour sa "rigidité", sa "poigne" a marqué les esprits. De la crise des "gilets jaunes", à celle du Covid, en passant par le fiasco du Stade de France, retour sur les controverses qui ont souvent amené l'opposition, voire le camp présidentiel, à demander sa démission.

Novembre 2019, pendant la crise des "gilets jaunes" : "Madame, nous ne sommes pas dans le même camp"

Mi-novembre 2019, au lendemain du samedi de manifestation marquant le premier anniversaire du mouvement des "gilets jaunes", le préfet Didier Lallement se rend Place d’Italie à Paris pour constater les dégradations. Interpellé par une femme qui se revendique "gilet jaune", il lui répond : "Madame, nous ne sommes pas dans le même camp", avant de couper court à la conversation.

Cette phrase fait largement réagir sur les réseaux sociaux et parmi la classe politique. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qualifie sur son blog le préfet de police de Paris de "zélé de la macronie qui doit se faire bien voir". Le député LFI Alexis Corbière appelle à son remplacement. La préfecture rétorque que la phrase a été mal comprise et que le préfet parlait "du camp des casseurs et pas celui des 'gilets jaunes'".

Choisi pour son caractère "impitoyable" (selon certains collègues, cités par Libération ) pour rétablir l’ordre lors des manifestations des "gilets jaunes" en remplacement de Michel Delpuech, mis en cause par l’exécutif pour sa gestion de l'ordre public à Paris lors des violences et des pillages commis sur les Champs-Élysées en mars 2019, Didier Lallement est immédiatement chargé par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner de "briser l’émeute" et lui demande une "impunité zéro". Il est alors critiqué à de nombreuses reprises pour sa gestion des forces de l'ordre sur ces rassemblements.

Déjà, lorsqu'il était en poste à Bordeaux (comme préfet de la Nouvelle-Aquitaine) avant sa nomination à Paris, Didier Lallement était connu pour cette politique de fermeté vis-à-vis des "gilets jaunes". En avril 2019, un rapport de l'Observatoire girondin des libertés publiques (qui regroupe notamment la Ligue des droits de l'homme et le Syndicat des avocats de France) a dénoncé une "politique d'intimidation" et "d'escalade de la violence" lors de ces rassemblements. En mars 2020, une enquête de Mediapart révèle des notes de la gendarmerie nationale et de CRS, qui questionnent la légalité des ordres donnés par le préfet Lallement, avec notamment des "emplois disproportionnés de la force".

Mars 2020 : une marche pour les droits des femmes émaillée de violences

Le 7 mars 2020, une marche nocturne est organisée à Paris, la veille de la journée internationale des droits des femmes. Après une déambulation plutôt pacifique, de violents heurts éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Le collectif #NousToutes publie sur Twitter une vidéo montrant une charge policière contre des femmes. La maire de Paris, Anne Hidalgo, se dit "choquée" par ces "violences inadmissibles et incompréhensibles". Le sénateur LR Philippe Dominati déclare sur Public Sénat qu'il y a selon lui "des méthodes différentes à avoir et plus adaptées à Paris".

Des voix commencent également à s'élever dans le camp de la majorité. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, écrit sur Twitter : "Toutes les femmes doivent pouvoir manifester pacifiquement pour faire respecter leurs droits ! " Elle ajoute que "le ministre [de l'Intérieur] Christophe Castaner a demandé un rapport à la préfecture de police sur ce qui s’est passé en marge de la marche féministe". Aurélie Taché, député LREM (depuis rallié à la Nupes), apporte directement son "soutien aux manifestant.e.s" et appelle à des "décisions et des sanctions " au-delà des "rapports".

De son côté, la préfecture de police de Paris publie un communiqué, et indique que "malgré l’appel à la dispersion, un groupe de plusieurs centaines de manifestants ne l’ont intentionnellement pas respecté " et que "les forces de l’ordre ont alors dû utiliser des moyens lacrymogènes et sont ainsi parvenues à repousser les manifestants".

Avril 2020 pendant la crise du Covid : les personnes en réanimation sont celles qui n'ont "pas respecté" le "confinement"

Début avril 2020, alors que les Français sont confinés, Didier Lallement déclare face aux caméras que "ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, qu'on trouve dans les réanimations, sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté". Ces propos créent de nouveau la polémique, alors que plusieurs centaines de personnes meurent chaque jour du Covid-19, notamment des personnes âgées.

Il s'attire cette fois les foudres de toute la classe politique, y compris du camp présidentiel et de la droite mais aussi des médecins. Sur BFMTV, le professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU de Seine-Saint-Denis, juge ce discours "scandaleux", et déclare que le préfet "doit démissionner". Le député LREM Aurélien Taché réitère lui aussi son appel à la démission sur Twitter : "L'autorité n'est pas la brutalité et le maintien de l'ordre n'est pas le jugement moral de nos concitoyens. En plus de méthodes très contestables et contestées, le préfet Lallement sort régulièrement de son devoir de réserve. Combien de temps encore ?". À droite, Eric Ciotti parle de "propos révoltants et profondément inhumains".

Dans les heures qui suivent, le préfet Lallement s'excuse. D'abord dans un communiqué publié par la préfecture, où il dit "regretter" ses propos, puis dans une conférence de presse où il "présente [ses] excuses à tous ceux qu'il a pu heurter". "C'est une erreur parce que ces propos troublent le message d’unité, de fraternité, que j’ai voulu placer au cœur de mon action dans la gestion de cette crise. Ce qui compte c’est l’unité nationale", ajoute-t-il.

Hiver 2021 : les évacuations des quais de Seine et du canal Saint-Martin

Près d'un an après, en février et mars 2021, les forces de l'ordre évacuent des quais de Seine et des bords du canal Saint-Martin à Paris de nombreux promeneurs, dans la mesure où le port du masque et le distanciation sociale n'y sont plus respectés. Si des témoins sur place indiquent en effet que les lieux sont très fréquentés, ces évacuations, non concertées avec la Ville, indignent de nouveau la maire de Paris.

Quelques jours plus tard, le préfet de police admet une opération "maladroite" et une "défaillance" d'information auprès de la mairie. Déjà, en janvier 2021, le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du préfet de rendre le masque obligatoire partout et à toute heure à l'extérieur, dans la mesure où elle n'était pas strictement proportionnée par rapport "aux risques encourus".

Novembre 2020 : l'évacuation brutale d'un campement de migrants, place de la République

Fin novembre 2020, quelque 500 tentes se déploient place de la République, à Paris, investies par des migrants, principalement originaires d'Afghanistan. À peine une heure après leur installation, ils sont évacués par les forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes sont tirés, y compris en direction de familles. Des tentes sont retirées alors que des personnes se trouvent encore à l'intérieur. Certaines reçoivent des coups de matraque.

Malgré l'émoi suscité par ces images, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin renouvelle sa confiance au préfet de police. "Cette évacuation était totalement légitime", estime-t-il. Mais elle "ne s’est pas bien déroulée parce qu’il y a eu des gestes inappropriés que je trouve inacceptables".

Mai 2022 : le fiasco lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France

Lors des incidents qui émaillent la finale de la Ligue des champions, le 28 mai dernier, la gestion des évènements par les autorités françaises et les forces de l'ordre est largement critiquée. Si le gouvernement rejette tout d'abord la responsabilité sur les seuls supporters britanniques de Liverpool, le ministre de l'Intérieur présente ensuite ses excuses, pour cette "mauvaise gestion". Le préfet de police Didier Lallement est pointé du doigt, même si le ministre considère qu' "il a fait son travail ce soir-là" et qu'il a "sauvé des vies". Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon demandent sa démission, mais le président Emmanuel Macron lui réitère sa confiance.

Le préfet de police Didier Lallement a également été visé par une enquête pour "faux témoignage" ouverte par le parquet de Nanterre en décembre 2020, après un signalement du député LFI Ugo Bernalicis, président de la commission de l'Assemblée Nationale sur les "obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire". Il était soupçonné d'avoir tenu des propos mensongers lors de son audition, lorsqu'il avait déclaré devant cette commission ne pas avoir "trouvé les organisateurs" de manifestations policières illégales en juin 2020 à l'Arc de Triomphe. Le parquet a finalement classé la procédure pour "absence d'infraction". En octobre 2020, Didier Lallement s'est vu interdire par le Conseil d'État l'usage "systématique" de drones pour surveiller les manifestations sur la voie publique, après une saisine de l'association de défense des libertés publiques, la Quadrature du net.

Finalement, malgré cette vision très controversée du maintien de l'ordre, Emmanuel Macron a toujours réitéré sa confiance au préfet de police de Paris. Celui-ci quitte le poste à 65 ans, après un peu plus trop de trois ans de mandat, soit une durée supérieure à ses trois prédecesseurs.