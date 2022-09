Giselle au Théâtre des Champs-Elysées du 12 au 15 octobre 2022

Giselle est l’un des monuments du patrimoine chorégraphique.

Giselle, jeune paysanne, est amoureuse d'Albrecht pour qui elle danse éperdument. Elle apprend sa trahison ; il est fiancé à la princesse Bathilde… Giselle perd la raison et se meurt. Myrtha, la reine des Wilis, les fantômes de jeunes filles mortes avant leurs noces, condamne Albrecht à danser jusqu’à sa mort. Giselle intervient et le sauve…

Akram Kahn n’est pas le premier à essayer de moderniser la Giselle historique mais il offre ici, au Théâtre des Champs-Elysées , une version qui déjà a fait date elle aussi.

Akram Khan est l’une des figures majeures de la danse contemporaine. Reconnu comme étant profondément émouvant, son style est à la fois intime, novateur et spectaculaire, grâce à une narration intelligemment élaborée.

Collaborateur à l’instinct aiguisé, ses chorégraphies interdisciplinaires attirent de nombreux artistes appartenant à des cultures variées.

En 2014, il chorégraphie pour l’English National Ballet, Dust, une pièce présentée au Barbican Center lors de la soirée « Lest We Forget » consacrée à la Première Guerre Mondiale. Emballé par le succès de Dust, l’English National Ballet, et sa directrice artistique Tamara Rojo, lui commandent en 2016 une nouvelle version de Giselle.

English National Ballet in Akram Khan's Giselle - Laurent Liotardo

Tamara Rojo débute sa carrière de ballerine avec le Ballet de Madrid sous la direction de Victor Ullate. En 1994, elle remporte la médaille d’or du concours international de danse de Paris, attribué par un jury composé des plus grandes figures du ballet.

Sa carrière prend dès lors un nouvel essor et elle est invitée à intégrer le Scottish National Ballet qu’elle quitte en 1997 pour l’English National Ballet. Six mois plus tard, elle est promue danseuse Étoile et interprète tous les rôles principaux de la compagnie.

En 2012, elle est nommée directrice artistique de l’English National Ballet et conjugue ce rôle avec celui de danseuse Étoile de la compagnie. En moins de dix ans, elle élève le niveau technique et artistique de la troupe britannique.

Stina Quagebeur, Tamara Rojo and James Streeter in Akram Khan's Giselle - Laurent Liotardo

►►► Distribution

Akram Khan | direction et chorégraphie

| direction et chorégraphie Tim Yip | conception visuelle et costumes

| conception visuelle et costumes Vincenzo Lamagna | composition et conception sonore, d’après la trame originale d’Adolphe Adam

| composition et conception sonore, d’après la trame originale d’Adolphe Adam Mark Henderson | lumières

| lumières Ruth Little | dramaturgie

| dramaturgie Gavin Sutherland | orchestration sonore

Danseurs

Tamara Rojo, Isaac Hernández (12 et 14 octobre)

(12 et 14 octobre) Erina Takahashi, James Streeter (13 octobre)

(13 octobre) Fernanda Oliveira, Aitor Arrieta (15 octobre)

Coproduction Productions Internationales Albert Sarfati / Théâtre des Champs-Elysées

Coproduction Manchester International Festival / Sadler’s Wells