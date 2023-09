Gloria Gaynor : au-delà de "I Will Survive"

Le blues sur les dancefloor

Gloria se fait repérer par un groupe de musiciens et quitte le foyer à seulement 19 ans. Elle s’embarque alors pour sept ans de tournées. En 1971, le producteur Jay Ellis, subjugué par sa puissance vocale, la repère dans un petit club du New Jersey. Elle signe un contrat et Ellis lui met dans les pattes un groupe de musiciens blancs habitués à la pop, alors qu’elle vient du répertoire blues, et ça marche. Le timing est parfait, nous sommes en 1973, et le disco, mélange de rythm n blues, de pop et de dance explose. Elle sort alors l’un des premiers tubes du genre, « Honeybee », transition évidente entre la soul-funk et les prémices du disco.

Lunettes noires pour nuits blanches

Jay Ellis a alors l’idée d’éclipser le groupe de musiciens pour mettre en avant Gloria et forme un trio de choristes "Simon Said", pour l’accompagner. L’ambition est claire, il faut faire rêver le public. Le trio a tout : la voix, le son, le physique et surtout, la danse. L’heure n’est plus aux salles de concerts, mais bel et bien aux boîtes de nuit. En 1976, l’Association Internationale des Djs la nomme Reine du disco, elle devient alors le symbole de la nuit, de l’émancipation et de la liberté.

Le poids du succès

Mais le producteur ne veut pas seulement une chanteuse, il veut aussi un physique. Gloria, qui était sujette à des prises de poids depuis son adolescence, se voit contrainte d’effectuer des régimes drastiques faits de produits diététiques, souvent douteux. Elle perd effectivement des kilos, mais ces méthodes vont ruiner sa santé : « Je mourrais littéralement de faim, mais j’avais enfin acquis la considération des autres. »

Gloria Gaynor à la Disco Convention au Madison Square Garden, New York, le 11 novembre 1975. © Getty - Allan Tannenbaum

Affaire de famille

Alors qu’elle quitte définitivement son groupe, ses rapports avec son pygmalion se détériorent : « J’avais mis ma vie entre ses mains, je n’avais même plus de famille, ma vie se résumait à lui. » Un an après "Never Say Goodbye”, elle rompt son contrat et prend son mari, Linwood Simon, comme manager, qui quitte au passage son métier de policier. Bien décidé à prendre elle-même sa carrière en main, désormais, elle essayera le plus possible d’être résolument libre dans ses choix tant personnels que professionnels.

Avoir du flair

Après une très mauvaise chute sur scène qui la laisse en convalescence pendant de longs mois, le fraîchement nommé nouveau président de Polydor, veut que la chanteuse opère son grand retour. Il lui fait enregistrer une reprise tout en paillettes de « Substitute » de Clout qui avait fait un carton en Afrique du Sud et dont Polydor veut réitérer le succès cette fois aux Etats Unis. Quand le label fait écouter à Gloria la face B, une chanson dénommée « I Will Survive », elle comprend immédiatement que c’est bel et bien un tube. Alors que « Substitute » ne décolle toujours pas dans les charts, Gloria insiste pour que « I Will survive » passe en radio, alors que Polydor reste dubitatif. Quand les djs se mettent à la jouer la face B devient numéro un, tout ça, grâce à la conviction de son interprète.

Le fric, c’est chic

Grâce à son tube, Gloria embrasse un mode de vie fait de luxe et de paillettes et ne s’en cache pas : « J’ai adoré faire le tour du monde, gagner beaucoup d’argent et surtout le montrer. » Une belle revanche sociale pour celle qui a grandi dans un minuscule appartement, dormant parfois dans la cuisine, faute de place, et où sa mère éduqua seule ses sept enfants.

Les lendemains qui déchantent

Début 80, la gueule de bois est rude pour Gloria Gaynor. Alors que le disco est en perte de vitesse, elle prend ses distances avec une vie trépidante en opérant une renaissance. Son mari décide de ne pas quitter cette vie nocturne et l’inévitable divorce a lieu à la fin de la décennie. Gloria embrasse alors ce qui la tient, la musique et la religion à travers le gospel. Alors qu’elle se remarie avec son ancien mari, la vie la rattrape et en 1995, sa sœur est assassinée en s’interposant dans une dispute, par un jeune homme de 18 ans. Face à l’adversité, « I Will Survive » devient pour Gloria plus qu’une chanson, un cri d’espoir et de courage pour elle, comme pour beaucoup d’auditeurs.

3-0 et disco

1998, les bleus gagnent la Coupe du Monde, « I Will Survive » devient leur hymne, mais pas seulement, alors que toutes les discothèques enflamment les dancefloors avec une version remixée par les Néerlandais de Hermes House Band, opérant un revival du disco, toute une génération d’artistes, Daft Punk en tête, redécouvre l’aura hédoniste et taillé pour les clubs du genre. Devenue icône de la communauté gay dès le début des années 80, son tube est classé n° 3 au Top 50 des chants revendiqués par la communauté LGBT américaine en 2018.

Alors qu’elle vient de divorcer de Linwood Simon, 26 ans après leur second mariage (le premier avait tenu de 1979 à 1995), Gloria Gaynor, au-delà d’être la Reine du disco est aussi un symbole d’affirmation et d’empowerment. Elle a su traverser les décennies dans une industrie encore misogyne en imposant ses choix de carrière, tout en traçant un chemin pour de nombreuses artistes féminines.