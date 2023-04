Go Sport repris par Intersport : quel avenir pour les magasins et les salariés ?

Dix jours après l'audience d'examens des offres, le tribunal de commerce de Grenoble a tranché vendredi. Il a choisi la coopérative Intersport pour reprendre le groupe Go Sport, en difficulté, et a donc jugé son offre meilleure que celle de son principal concurrent : Frasers-Sports Direct. "Au regard du critère de la pérennité, l'offre d'Intersport France est plus sécurisante", note son jugement. Le tribunal a suivi "l'avis unanime du parquet, des créanciers et des salariés", souligne le procureur adjoint, François Touret de Coucy, dans un communiqué.

Actuellement deuxième acteur de la distribution d'articles de sports en France, cette "coopérative centenaire de près de 300 entrepreneurs français, exploitant plus de 800 magasins spécialisés" et "employant près de 18.000 personnes" ambitionne de "devenir leader" sur le marché, selon le communiqué du parquet. Go Sport devrait ainsi rapidement quitter le giron de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, lui-même en pleine tourmente financière et judiciaire. Sa société Hermione, People & Brands (HPB), qui entendait initialement présenter un plan de redressement de Go Sport, y avait finalement renoncé "avec regret" le 17 avril, faute de partenaire.

Publicité

90% des emplois sauvés en magasin

Go Sport compte au total, en France, 82 magasins intégrés et cinq magasins franchisés (Go Sport et Endurance Shop) qui représentent, au total, quelque 2 150 emplois. D'après le dossier consulté par l'AFP, Intersport a proposé d'en conserver 1 631 soit : 1 446 sur les 1 574 en magasin et 185 au siège. La coopérative s'engage à reprendre 72 magasins et préserver 90% des emplois en boutique, pour un coût total de 35 millions d'euros.

Pendant l'audience de présentation de son offre, Intersport a promis de ne pas procéder à des licenciements économiques pendant deux ans. L'enseigne s'est adossée à la société qatarie Al-Mana, qui possède déjà les magasins franchisés Go Sport situés au Moyen-Orient. Elle reprend donc désormais toute la franchise internationale.

Faire du siège de Go Sport "celui de l'expertise du modèle outdoor"

Go Sport et Intersport ont le même cœur de métier : la vente de vêtements et équipements sportifs. Mais pour Intersport c'est l'occasion de s'étendre en France. Ses magasins sont plutôt situés en dehors de Paris et en périphérie des villes alors que Go Sport est davantage présent dans les centres-villes et la capitale.

Cette reprise est "un projet fantastique pour le groupe Intersport", a réagi vendredi son PDG, Jacky Rihouet, qui a toutefois averti qu'il faudra "un effort collectif intense pour remettre le vaisseau droit". Le dirigeant d'Intersport annonce sur France Info que les magasins Go Sport de Paris et de région parisienne, où Intersport n'est pas implanté, seront "au fil des mois" transformés en magasins Intersport. Mais "nous allons aussi garder des magasins Go Sport", assure Jacky Rihouet, pour s'implanter sur le marché "outdoor", c'est-à-dire qu'ils seront axés sur la randonnée, le running, le vélo et l'éco-mobilité. Le siège de Go Sport, à Sassenage, en Isère, "doit être celui de l'expertise du modèle outdoor", explique encore le PDG. Pour les salariés qui n'ont pas été repris, en magasin ou au siège "nous proposons des offres d'emploi fermes dans les magasins Intersport", assure Jacky Rihouet, "nous sommes en capacité de sauvegarder l'ensemble des emplois".

Le ministre de l'Industrie salue "une bonne nouvelle"

Le ministre de l'Industrie salue lui une "bonne nouvelle". Mais Roland Lescure, dans un bref communiqué, ajoute que la priorité désormais est "d'accompagner les salariés qui ne seront pas repris, afin de faire en sorte que chacun et chacune puisse retrouver un emploi au plus vite".