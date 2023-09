Google a 25 ans : comment le moteur de recherche est devenu une place centrale du web ?

C'était le 4 septembre 1998. Deux étudiants de l'université de Stanford, Larry Page et Serguey Brin, viennent de toucher un chèque de 100.000 dollars de la part d'un investisseur qui mise sur un de leurs travaux : Google, un site dont la vocation est d'indexer les pages que l'on trouve sur Internet et de permettre de les retrouver grâce à des recherches de mots-clés. Avec cette première levée de fonds, ils créent leur entreprise : Google Inc.

Vingt-cinq ans plus tard, Google Inc. – depuis chapeauté par une holding nommée Alphabet - est devenu une entreprise surpuissante, et l'une des branches de l'acronyme GAFAM (aux côtés de Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) qui symbolise le rapport ambivalent au numérique. Et pourtant, si l'on ouvre la page d'accueil de Google, en 25 ans, elle n'a presque pas changé, si ce n'est un logo qui s'est épuré avec le temps.

On l'appelle SERP, pour "Search engine research page" ("Page de recherche du moteur de recherche", en anglais). Cette page, celle qui apparaît lorsque vous tapez une recherche sur Google, est centrale sur le web. Et derrière son épure d'apparence, elle a en réalité bien évolué avec le temps et ne ressemble plus tellement à celle d'il y a 25 ans – à part son fond blanc et ses liens en bleu.

Adwords et Google Images, les premières innovations

Dès les premières années de sa création, Google a intégré des fonctionnalités majeures à son moteur de recherche, la première capitale pour ses propres affaires, la seconde très utile pour les utilisateurs : en 2000, Adwords, et en 2001, Google Images. Cette dernière a été la première diversification des résultats de recherche, en proposant désormais de chercher des images grâce à leurs métadonnées (des mots-clés intégrés aux images, ou le nom du fichier par exemple).

La première fonction, Adwords, a révolutionné le modèle économique de la recherche web (et plus globalement, l'écosystème du web), en permettant à des entreprises de payer pour apparaître sur la SERP lorsque certains mots-clés ont été tapés. Si la fonction a imposé Google comme un incontournable du marketing en ligne (au référencement dit "naturel" pouvait désormais s'ajouter un référencement payé), elle a aussi semé les premiers éléments de méfiance envers la crédibilité de ses résultats.

En effet, autrefois cantonnés à une colonne à droite des résultats de recherche, les liens sponsorisés sont depuis 2016 affichés dans la SERP... souvent au-dessus des résultats les plus pertinents. C'est pour cela que de plus en plus de marques incitent, dans leur publicité, à taper leur adresse complète dans la barre du navigateur (comme "Carglass.fr" ou "Commejaime.fr") et plus à passer par les moteurs de recherche, où des concurrents ont acheté de l'espace mieux mis en avant que les résultats pertinents.

Des actualités aux brevets

L'un des aspects les plus voyants de la transformation de Google, c'est le type de résultats de recherche différents qu'il a été possible de chercher : après les images en 2001, sont arrivés les actualités issues de sites d'information en 2002, le shopping la même année, les livres en 2004, les recherches géolocalisées en 2005 (en même temps que le lancement du service Google Maps), puis, entre 2005 et 2007, la bourse, les vols, les prévisions météo, les séances de cinéma, et même les brevets.

Problème : le développement de ces fonctions a fait de Google un producteur de contenu autant qu'un moteur de recherche. Ainsi, certaines applications ont été visées par des critiques, et même des recours : en 2017, la Commission européenne a sanctionné Google pour abus de position dominante. En effet, sur ses pages de résultats, le moteur de recherche était accusé de favoriser les résultats de son propre comparateur de prix, Google Shopping, par rapport aux prix qui pouvaient être émis par d'autres comparateurs.

Une interface plus "intelligente"... mais avec des ratés

En parallèle de cet élargissement des types de résultat de recherche, Google n'a cessé d'affiner son interface et ses technologies pour rendre la recherche plus simple : en 2001, l'entreprise lance le fameux "Voulez-vous dire..." quand le moteur de recherche pense que l'internaute s'est trompé dans sa recherche (depuis, c'est devenu "Résultats pour..."). L'année suivante, en 2002, elle inclut les synonymes dans les recherches web.

En 2005, "Google suggest" fait son apparition, et avec lui la barre de recherche enrichie d'une fonction de prédiction de ce que vous allez taper. Une fonction qui est entrée non seulement dans les habitudes des utilisateurs et utilisatrices mais aussi dans la culture web, une pratique régulière consistant à taper le nom d'une personne et à regarder les recherches les plus demandées à ce sujet – le magazine Vanity Fair en a même fait une rubrique à part entière.

Et en 2007 arrive le "Universal Search" : dans une même SERP, sont désormais réunis les résultats d'images, en tête de page, au même endroit que les liens classiques vers les résultats de recherche, mais aussi, quand le résultat le permet, des résultats de lieux, des recherches associées, etc. Celui-ci a évolué en 2012 avec le "Knowledge Graph", une colonne apparaissant sur la droite et donnant des informations contextuelles relatives au sujet de recherche (souvent, ce sont des informations issues de Wikipedia, de Google Maps, ou par exemple du site imdb pour la distribution d'un film).

Puis en 2014 avec "Quick answers" (réponses rapides), qui permettent d'afficher directement un résultat de réponse simple dans la page de résultats : si vous demandez quelle est la hauteur du Mont Blanc, Google va vous répondre immédiatement, vous n'aurez plus besoin de cliquer sur un lien. Là encore, en modifiant son interface, Google modifie le comportement de tout le web : si désormais le résultat le plus pertinent est affiché directement dans le champ de recherche, il ne s'agit plus seulement de figurer dans les premiers résultats de recherche, mais d'être le premier.

D'autres fonctions ont été lancées avant de faire long feu : en 2010, la recherche prend une nouvelle tournure avec "Instant Search" : les résultats apparaissent plus rapidement, et s'actualisent à mesure que vous tapez votre recherche. En 2017, Google a finalement abandonné cette façon de faire des recherches, s'inclinant devant le fait que la recherche devenait de plus en plus mobile, et que cette interface manquait de clarté sur les smartphones.

Vers des recherches plus contextuelles et... sans résultats de recherche ?

Et Google ne compte pas s'arrêter là. Outre le fait qu'il prend désormais en charge les recherches formulées par des sons ou des images, le moteur de recherche a proposé, par exemple, à partir de 2017, des résultats affichés sous forme de carrousel en tête de la SERP (pour les films, les livres, par exemple). Et cette année, vous l'avez peut-être remarqué, les onglets affichés dans un résultat de recherche sont devenus contextuels : alors qu'ils étaient auparavant toujours les mêmes et à peu près dans le même ordre (images, actualités, maps, vidéos, shopping), ils sont désormais adaptés à la recherche : si vous cherchez "Mont blanc", vous aurez "images", certes, mais aussi, "prix", "avis", "actualité" et même "recette".

Et ce n'est qu'un début : en début d'année, Google a lancé Search Labs, un site permettant de tester les futures évolutions du moteur de recherche propulsées par l'intelligence artificielle. Une nouvelle façon de faire des recherches qui proposera une réponse complète à la question avant tout résultat de recherche, mêlant la recherche Internet à la puissance des intelligences artificielles génératives (comme ChatGPT ou, dans ce cas précis, Bard). Là encore, la toute-puissance de Google fait que si ce format de recherche dans lequel il n'y a plus besoin de cliquer sur un site pour avoir une réponse, même complexe, s'impose, il posera une vraie question pour l'intégralité d'Internet, dont les audiences dépendent énormément de Google.