Gouvernement Borne : dans l'ombre des ministres, des cabinets ministériels très loin de la parité

Depuis ce lundi, le nouveau gouvernement Borne essuie des critiques au sujet de sa "parité en trompe l'œil" , qui cache derrière une égalité numérique de façade l'écart de répartition des postes clés du gouvernement. Le déséquilibre est aussi marqué au sein des cabinets des ministres. Sur les 23 cabinets déjà constitués (certains sont en cours de constitution), seul deux seulement sont dirigés par des femmes, selon le site du gouvernement .

Des directeurs de cabinets...très masculins

Sur les 23 cabinets déjà constitués, seuls ceux des ministères des Transports et de la Transition énergétique sont aujourd'hui dirigés par des femmes. Une répartition qui fait réagir au sein de la classe politique. "C'est un peu ringard de continuer à toujours garder les postes les plus importants [pour les] hommes, et de réserver les postes les moins importants aux femmes" déplore Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'Egalité entre les hommes et les femmes (HCE) auprès de France Inter. "Le chef de cabinet est quelqu'un d'extrêmement puissant, c'est souvent lui qui occupe le pouvoir réel" continue l'ex-membre du CSA.

Publicité

Loin de la parité dans les effectifs de cabinet

S'ajoute à ce constat une inégalité numérique importante. Seuls 41% des effectifs des cabinets sont des femmes, soit 106 femmes pour 152 hommes. Certains ministères sont plus mauvais élèves que d'autres, à commencer par le ministère des Armées et le ministère de l'Economie. Dans ceux-ci, il n'y a respectivement que 3 femmes pour 10 hommes (23%) et 5 femmes pour 9 hommes (35,7%). Ils sont également dirigés par des hommes.

Parmi les bons élèves en revanche, les cabinets des ministres de la Justice, de la Transition Ecologique et de Culture, tous strictement paritaires. Les cabinets de la ministre déléguée à l'égalité Femmes-Hommes, Isabelle Rome, et du ministre délégué aux Transports, Clément Beaune sont les deux seuls où les femmes sont plus représentées que les hommes : ils comptent respectivement 7 femmes pour 4 hommes et 6 femmes pour 5 hommes. Toutefois, à l'égalité femmes-hommes, le directeur de cabinet est un homme.

Une inégalité qui vient de loin

Un écart au sein des postes clés qui témoigne aussi d'un inégalité plus large, celle du manque de femmes au sein des grandes écoles et des filières prestigieuses. "Le problème est très ancien, et vient même de la façon dont sont structurées les filières d'élite en France" explique Fiona Texeire, ex-collaboratrice de Bernard Cazeneuve, à France Inter. "À l'ENA, aux Ponts ou à Polytechnique, déjà la parité n'est pas atteinte au niveau des élèves" poursuit-elle.

Une situation qui peut entrainer à terme certaines dérives au sein des équipes de hauts fonctionnaires, comme le décrit l'enseignante en sciences politiques : "Parfois, il y a une tendance au 'boys clubs' dans les cabinets les plus masculins, où on peut retrouver des remarques désobligeantes, qui sont assez courantes en politique."

Un constat numérique, quand bien même Emmanuel Macron avait fait de l'égalité femmes-hommes la "grande cause du quinquennat". De son côté, le HCE annonce qu'il mènera dans les prochains mois un "travail approfondi" sur la parité en politique.