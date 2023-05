Grâce à TikTok, ce hit d'Indila est la première chanson en français à dépasser le milliard de vues sur YouTube

La chanson française la plus écoutée au monde sur YouTube n'est peut-être pas celle que vous croyez : il s'agit d'une chanson sortie il y a dix ans, en décembre 2013. Depuis la fin de la semaine dernière, "Dernière danse" de la chanteuse Indila est la première chanson en langue française à avoir franchi ce cap.

Pour Indila et "Dernière danse", c'est un deuxième succès international : en 2014, sa chanson avait été certifiée disque de platine (à l'époque, les écoutes en streaming n'étaient pas encore comptabilisées) en France. Mais elle avait aussi cartonné ailleurs dans le monde : le single a été numéro un des ventes en Israël et en Grèce, et la chanson la plus vendue de 2014 en Pologne. La chanteuse avait aussi été saluée par la critique, Indila remportant en 2015 la victoire de la musique de l'Album révélation de l'année.

Des chansons d'artistes français en anglais déjà plus populaires

Ainsi, dès janvier 2014, la chanson enregistrait déjà plusieurs millions de vues, mais il lui a fallu une dizaine d'années pour atteindre ce record. À titre de comparaison, un tube comme "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion, pourtant vedette au-delà des pays francophones, ne cumule "que" 186 millions de vues. La chanson qui se rapproche le plus de la performance d'Indila est "Djadja" d'Aya Nakamura, qui cumule à l'heure actuelle 919 millions de vues.

D'autres chansons d'artistes français, comme DJ Snake ou David Guetta, ont déjà dépassé le milliard de lectures, mais leurs paroles ne sont pas en français – avec plus de 3 milliards de vues, Lean On de DJ Snake avec MØ et Major Lazer fait même partie des 30 vidéos les plus vues de toute la plateforme.

Un succès atteint grâce à TikTok

Mais comment expliquer le succès de ce titre, dix ans après sa sortie ? C'est en fait grâce à TikTok que la chanson continue à enregistrer de nombreuses vues. Le réseau social, devenu boussole des tendances musicales, permet à ses utilisateurs et utilisatrices d'utiliser des chansons en fond de leur vidéo – et ainsi de réaliser moult défis et memes.

On compte donc pas moins de 238 000 vidéos qui utilisent cette chanson... dans sa version originale. C'est sans compter sur les versions "slow down" ou "sped up" (ralenties ou accélérées) ainsi que sur les nombreux remix qui servent eux aussi de base à des vidéos. L'an dernier, le rappeur à succès Gazo a aussi samplé la chanson dans son titre "CELINE 3X", continuant de faire vivre la chanson.

Et ce n'est pas tout : une autre chanson d'Indila a connu un succès inattendu sur TikTok : "Tourner dans le vide" a été choisie comme "hymne" de l'influenceur Andrew Tate, ancien kick-boxeur... et surtout roi autoproclamé de la masculinité toxique. Résultat, là aussi, on ne compte pas les centaines de milliers de reprises de la chanson sur des vidéos TikTok (la version originale a 319 000 utilisations).

La chanteuse, qui s'était retirée depuis quelques années, mais a sorti début janvier un duo avec la chanteuse Zaho, n'a pour l'heure pas commenté son succès sur les réseaux sociaux.