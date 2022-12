La France remporte pour la deuxième fois l'Eurovision des enfants, avec le chanteur Lissandro

En attendant la suite du parcours de l'Équipe de France en coupe du monde de football, voilà déjà une compétition internationale remportée par la France : l'Eurovision Junior, version du célèbre concours dédiée aux candidats âgés de 9 à 14 ans. Le chanteur Lissandro, 13 ans, a remporté le concours ce dimanche à Erevan, en Arménie, avec la chanson "Oh Maman !".

Alors que la France "des grands" n'a plus gagné l'Eurovision depuis 1977, les Français viennent de remporter leur deuxième titre à l'Eurovision junior... en trois ans. Il y a deux ans en 2020, la jeune Valentina avait remporté le concours pour la France, permettant au pays d'organiser pour la première fois une édition du concours, en 2021 à la Seine Musicale.

Barbara Pravi à la plume

Point commun entre la chanson du gagnant de cette année, Lissandro, et celle de Valentina il y a deux ans : leur autrice. Il s'agit de Barbara Pravi, qui elle-même a frôlé la victoire en 2021 avec son titre "Voilà". Pour la chanson "Oh Maman", ce sont des sonorités rockabilly qui ont été choisies, "un mélange entre Bruno Mars et Elvis", annonçait le communiqué de France Télévisions, diffuseur du concours.

L'Eurovision Junior 2023 sera donc organisée en France l'année prochaine. Du côté de la version "adulte" du concours, c'est Liverpool qui accueillera l'édition 2023, remportée cette année par l'Ukraine. Le nom de l'artiste qui représentera la France, ou sa chanson, ne sont pas encore connus : comme les années précédentes, il sera choisi par les téléspectateurs d'une émission spéciale organisée prochainement sur France 2.