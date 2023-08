Granville, Frontignan, Capbreton... La carte des villes touchées par l'érosion côtière

Depuis le 1er août, une centaine de communes françaises ont choisi de rejoindre la liste des villes soumises à l'érosion côtière, leur nombre a plus que doublé en un an. Avec ce décret , elles vont devoir redessiner leur paysage côtier, leur trait de côte, et déplacer des populations qui risquent d'être victimes de l'avancée de la mer. Parmi ces nouvelles communes concernées, Frontignan, dans l'Hérault. Située dans la baie d'Aigues-Mortes, cette commune littorale est particulièrement vulnérable. Elle va devoir vite s'adapter, car d'ici 2050, la Méditerranée s'élèvera de 25 centimètres

150 mètres de moins pour la plage en 50 ans

Il n'y a quasiment plus de sable sur la plage des Aresquiers de Frontignan (Hérault), la mer monte, elle rejoint presque les étangs. "Nous voyons une tache sombre dans l’eau. Ça, c’est une digue qui était hors d’eau il y a 30 ans, indique Loïc Linares, conseiller municipal de la commune, elle est totalement immergée."

Publicité

La plage a perdu 150 mètres en 50 ans. L’élu municipal a choisi d'intégrer cette liste des communes soumises à l'érosion, pour anticiper. Il est déjà impossible de construire une nouvelle résidence à Frontignan plage : "Aujourd’hui encore, on peut rénover les maisons, c’est-à-dire détruire et reconstruire. Demain, peut-être que l’on ne pourra plus le faire. Les nouveaux acheteurs sauront qu’ils seront les derniers occupants. Ils auront un certain nombre d’obligation."

Des campings qui se déplacent

Ce nouveau décret oblige la commune à redessiner son trait de côte, à l'horizon 2030, 2050, 2100. À terme, le camping des Tamaris sur la grande plage est menacé, le directeur Andy Deguy en a bien conscience : "Ce n’est pas facile de se dire que dans 30 ans, on devra retirer le camping. On voit que ça change tous les ans. Par exemple, pour l’installation de notre club de plage, on a besoin de faire des petits travaux supplémentaires pour pouvoir l’exploiter."

À Sète, des campings ont été déplacés. Pour Loïc Linares, le bord de mer doit être aménagé différemment : "Je me dis que ce sera assez compliqué d’avoir des fonds financiers pour déplacer tout le monde d’un coup. La stratégie, c’est peut-être dès maintenant d’avoir des outils pour que les nouveaux investissements se fassent à d’autres endroits." Mais comment financer le déplacement des habitants ou des activités ? Les élus attendent des réponses du gouvernement