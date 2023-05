Gravir l'Everest : 70 ans après la première ascension, trois alpinistes racontent leur expérience

Valéry, Sophie, Hélène, Fabienne… Elles sont une poignée de Françaises à avoir atteint le toit du monde. Ce sont les héritières de Christine Janin, la première Française au sommet de l’Everest , le 5 octobre 1990. 70 ans après la première ascension et le succès d‘Edmund Hillary, un apiculteur néozélandais de 33 ans, et de son guide, le sherpa Tensing Norgay, 6.000 alpinistes sont arrivés au bout, dont plus de 130 Français. Parmi eux, seulement une quinzaine de femmes. Trois d’entre elles se souviennent de leur ascension pour France Inter, la préparation, l'exploit physique, les doutes, l’instant avant d’arriver au sommet, et la descente, périlleuse.

"Je n’ai pas eu l’occasion d’apprécier à sa juste valeur ce moment sur le sommet"

Valéry Boffy, 54 ans, a gravi l’Everest en 2012. Elle vit aujourd’hui en Catalogne et dirige une start-up dans le secteur de la parfumerie.

Valéry Boffy, sur l'Everest, en mai 2012. - *

Cette franc-comtoise a découvert l'alpinisme avec une association caritative : Women for Women international. En 2011, elle organise un trek vers le premier camp de base de l’Everest. "J’ai vu le sommet et je me suis dit que c’était mon prochain défi." Valéry a six mois pour s’entraîner. C’est intense. Volley, gymnastique, le sport fait partie de sa vie. Elle court avec un sac chargé sur le dos, travaille les bras, "car là-haut, on tire sur une corde qui est attachée à la montagne". "Tous les jours on découvre de nouveaux muscles !"

En avril 2012, Valéry part affronter l’Everest. Jamais elle n’a gravi un sommet de plus de 6.000 mètres d’altitude. Le défi est immense. Ses motivations sont très personnelles : "J’essayais d’avoir un enfant supplémentaire, ça n’a pas marché. J’avais besoin d’un succès, physiquement. C’était mental, il fallait me mettre dans quelque chose de dur pour me remettre sur les rails." Au camp de base, "les gens restent assez par petits groupes, on a peur d’attraper un microbe et de tomber malade". Tous les jours, elle s’entraîne pour s’acclimater.

Valéry se souvient du vent qui souffle, extrêmement fort, lors de l’ascension finale. "J’avais donné tout ce que j’avais à donner." Une fois là-haut, "je n’ai pas eu l’occasion d’apprécier à sa juste valeur ce moment sur le sommet. J’étais anxieuse de redescendre. Mes forces me lâchaient, il n’y a pas eu beaucoup d'émotion. J’étais en mode robot". Elle passe moins d’un quart d’heure sur le sommet. Puis vient, selon elle, la partie la plus difficile : "J’ai morflé."

Sur la crête, lors du retour, elle croise une cordée d'alpinistes en pleine ascension. La règle est claire : "Les gens qui descendent se déclipsent pour passer autour de ceux qui montent". Le chemin est très étroit, il y a de la place pour un pied. Le sol, c’est de la roche et de la neige, les crampons raclent. "Il faut espérer que le gars en face ne décroche pas. J’ai jamais été aussi concentrée de ma vie." Valéry est exténuée. "Je n’ai plus de jambes, je commence à chouiner." Son sherpa perd patience. Si elle s'assoit, elle risque de ne pas se relever. "Mon sherpa me prend par le bras, me secoue et me dit : “You sit, you die !” [tu t'assois, tu meurs]. J’ai pris une décharge électrique. J’ai retrouvé des forces". Il reste encore cinq heures d’effort. Elle reste très reconnaissante envers son sherpa. "Ils sont d’une gentillesse, on leur doit beaucoup. Ce sont des anges gardiens. J’ai une admiration sans limite pour eux."

Comment explique-t-elle le peu d’alpinistes françaises à avoir atteint l’Everest ? "En France on a les Alpes, c’est très technique et difficile. Peut-être que le besoin sur l’Everest est moins présent ?" Elle donne une autre hypothèse : "C’est aussi un engagement si on a des enfants. Il faut pouvoir laisser sa famille pendant sept semaines. Ce n’est pas évident."

"On ne voit jamais la fin"

Sophie Denis Helenek, 54 ans, a gravi l’Everest en 2008. Elle était trader à l’époque, elle vit aujourd’hui aux États-Unis, où elle gère une compagnie financière et accompagne des couples qui divorcent.

Des photos prises en 2008 lors de l'ascension de Sophie Denis Helenek. - *

Sophie a découvert la haute-montagne en Équateur, et elle y "tombe amoureuse". "On voit le monde d’en haut, avec de nouvelles perspectives, les nuages deviennent la mer, avec les volcans, on avait l’impression de voir les méandres des fonds marins", raconte cette Francilienne. Quand elle arrive dans l’Himalaya pour s’attaquer à l’Everest, elle n’est pas stressée. Ses heures de méditation l’aident à surmonter la crainte.

Une seule voie est accessible pour atteindre le sommet cette année-là, la phase sud, à cause des Jeux olympiques en Chine. L’ascension finale se fait de nuit. Mais au bout de deux heures de montée, sa lampe s’éteint. Elle partage une lumière avec son sherpa. "Il faisait très froid. Il y a douze heures pour arriver au sommet. J’avais peur de perdre mes doigts."

Sophie est estomaquée par les couleurs : "Ce que l’on voit dans l’avion, ça paraît beau, mais là, on le vit, on le touche. C’est complètement autre chose. Il y a d’autres couleurs, que je n’avais jamais vues." Le soleil apparaît, lentement, mais suffisant pour se réchauffer. "On ne voit jamais la fin." Sa langue se colle au palais. Ses lunettes gèlent : "On ne voyait rien du tout. C’est comme si on conduisait une voiture avec le pare-brise gelé. J’allais hyper lentement. Je suis resté une heure en haut."

Elle l’affirme, elle aurait pu accepter de ne pas atteindre le sommet. Cela a été le cas sur le K2, un sommet voisin. Quand elle redescend, sa tente avait été vidée, "je n’avais plus rien, plus d’oxygène. J’ai passé la nuit à 8.000 mètres sans oxygène. J’aurais pu avoir un œdème cérébral. Mais j’ai dormi comme un bébé."

En tout, Sophie a fait six sommets de plus de 8.000 mètres. Mais la donne a changé. "J’avais zéro stress. Comme je suis maman, mes préoccupations ont changé. L’attitude change. Si ma fille veut monter l’Everest, je monterai avec elle. Mais c’est un monde très masculin."

"L’enjeu n’est pas le sommet, c’est de redescendre”

Hélène Drouin, 29 ans, a gravi l’Everest en 2021. Interne en médecine pendant le Covid, elle a travaillé en service de réanimation. Elle sera anesthésiste-réanimateur d’ici un an.

Hélène Drouin, dans l'Himalaya, en 2021. - *

Elle semblait destinée pour cette ascension. À 11 ans, Hélène a gravi son premier glacier. Elle a grandi en Angleterre, "mais j’allais souvent dans les Alpes". À 20 ans, elle atteint le Mont-Blanc, et réalise la même année son premier marathon. En 2021, elle sort épuisée par plusieurs mois passés en service de réanimation, à sauver des malades du Covid. Hélène a déjà l’Everest en tête. Elle trouve des sponsors, et boucle son financement. L’expédition va durer six semaines. Sur les premiers camps de base, elle profite du temps d'acclimatation pour lire des biographies de scientifiques : Ernst Mach, Grigori Perelman, ou Rosalind Franklin, surnommée "La Dark Lady de l'ADN".

Hélène en est bien consciente : "L’enjeu n’est pas le sommet, c’est de redescendre. La majeure partie des accidents arrivent à ce moment la. Le sommet c’est 60% de l’effort." Lors de l’ascension, elle tente de profiter du paysage, et du lever de soleil. "Il reflète toutes ses couleurs, orange, bleu, violet sur les nuages. C’était un moment majestueux. On est au-dessus de toutes les autres cimes et au-dessus des nuages. C’était une émotion vibrante."

Hélène Drouin, dans l'Himalaya, en 2021. - *

Après 16 heures d’effort, elle revient au camp de base, épuisée et déshydratée. "La fermeture éclair de ma combinaison avait gelé à cause de l’humidité sortant de mon masque à oxygène. Mes bouteilles d’eau étaient à l’intérieur, comme ma caméra. J’ai bu quelques gorgés seulement lors de la montée."

"Le ratio des femmes qui ont gravi l’Everest est de une pour dix", affirme Hélène. "Je pense que c’est un reflet d'une partie de la société française. Je m’interroge sur le poids de la culture et de l'éducation, qui va ou pas encourager des personnes à tenter des épreuves." Elle constate qu’en Angleterre, où elle a grandi, "on ne se pose pas de question en tant que femmes. 45 Anglaises ont gravi l’Everest alors qu’elles n’ont pas de montagne. Je pense que le poids culturel est important."