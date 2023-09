Grèce : les images saisissantes du plus grand incendie jamais enregistré dans l’Union européenne

Pour le gouvernement grec, le doute n’est pas permis : c’est au changement climatique que l’on doit ces mégafeux de l’été 2023. Le dernier en date ravage la forêt de Dadia, une zone protégée pour sa faune et sa flore située dans le département d’Evros (proche de la frontière avec la Turquie) : 600 pompiers luttent encore contre les flammes, et plus de 80 000 hectares sont partis en fumée depuis le 19 août dernier, d’après les estimations du programme Copernicus. La Commission européenne, qui a envoyé des renforts, parle déjà du "feu le plus important jamais enregistré dans l’Union européenne".

Un pompier s'enfuit devant la reprise des flammes dans le village de Sidiro, près de la frontière turque (département d'Evros), le 31 aout 2023 © AFP - Ayhan Mehmet / ANADOLU AGENCY

Près de 600 pompiers ont toujours à pied d'oeuvre dans la forêt de Dadia, épaulés par des renforts européens (31 aout 2023) © AFP - Ayhan Mehmet / ANADOLU AGENCY

Dans cette zone en feu depuis près de deux semaines, dix avions et sept hélicoptères luttaient encore ce jeudi pour tenter de préserver cette forêt dense composée de pins ou de chênes, une zone protégée par le réseau européen Natura 2000 et qui abrite de nombreux rapaces.

La commission européenne a envoyé 400 pompiers, 11 avions et un hélicoptère pour renforcer les équipes grecques sur le front des incendies de la forêt de Dadia © AFP - Ayhan Mehmet / ANADOLU AGENCY

Vue aérienne du village de Kirki, près d'Alexandroupoli © Getty - Athanasios Gioumpasis

Les incendies de forêt ont fait au moins 25 morts depuis le début de l'été dont 20 migrants présumés dont les corps calcinés ont été découverts près d'Alexandroupolis (chef-lieu de la région d'Evros), du même nom que le fleuve à la frontière gréco-turque, qui reste une étape habituelle des migrants sur leur route vers l'Europe.

Après le passage des flammes, dans un village de la région d'euros, le 28 aout 2023 © AFP - Ayhan Mehmet / ANADOLU AGENCY

Après le passage de l'incendie, dans la forêt de Dadia, une zone protégée Natura 2000 (28 août 2023) © AFP - Ayhan Mehmet / ANADOLU AGENCY

À Alexandroupolis, des dizaines de patients hospitalisés avaient dû être évacués sur un ferry le 22 août, tandis qu'un incendie sur les contreforts du mont Parnitha, à la périphérie d'Athènes, a provoqué d'épais nuages ​​de fumée au-dessus de la capitale.

Vue aérienne de l'incendie près d'Alexandroupolis, le 21 août 2023 © AFP - Satellite image ©2023 Maxar Technologies

La fumée provoquée par les incendies des régions nord de la Grèce est visible depuis la ville d'Alexandroupolis, le 22 août 2023 © Getty - Athanasios Gioumpasis

Pour le Premier ministre grec, la Grèce a été frappée par "des conditions extrêmes" due à "la crise climatique" : "de petits foyers ont pris des dimensions cauchemardesques", a expliqué Kyriakos Mitsotakis, soulignant qu'"il y a eu cet été des semaines avec plus de 500 incendies" et que le pays a été à plusieurs reprises "au plus haut niveau d'alerte dans de nombreuses régions".

Des hélicoptères en renfort aérien contre les flammes, dans les collines avoisinant Alexandroupolis © AFP - Sakis MITROLIDIS

Flammes dans la forêt de Dikella, région d'Alexandroupoli, le 23 août. © Getty - Athanasios Gioumpasis

Vue aérienne des collines de Lefkimi, près d'Alexandroupoli, le 29 août 2023 © Getty - Athanasios Gioumpasis

Un parc de panneaux solaires ravagé par le feu, à Kirki près d'Alexandroupoli, le 29 août 2023 © Getty - Athanasios Gioumpasis