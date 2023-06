"Greenwashing aérien" : des associations portent plainte contre 17 compagnies, dont Air France-KLM

Ces plaintes tombent mal en pleine opération séduction au salon du Bourget. Au total, 22 associations européennes de défense des consommateurs membres du Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) annoncent porter plainte, jeudi, auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes, dont Air France-KLM et Lufthansa pour les plus connues. Elles les accusent de pratiques commerciales trompeuses et de "greenwashing", technique de communication qui consiste à mettre en avant des arguments écologiques, alors que la réalité des faits ne correspond pas au message envoyé.

Selon ces associations, le secteur aérien a pris conscience de l'importance pour les consommateurs de l'enjeu éconologique et a commencé à "verdir" son image. Mais sous-entendre que le transport aérien peut être durable, écoresponsable et vert est un mensonge et, disent-elles, aucune des stratégies déployées actuellement n'est en mesure de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Publicité

Supplément pour "compenser" les émissions

Les associations dénoncent aussi les compagnies qui incitent les voyageurs à payer un supplément au moment de l’achat du billet d’avion pour "compenser" les émissions de CO2 d’un vol, quand bien même les avantages climatiques de ces compensations sont très critiqués, alors que les dommages causés par les émissions de CO2 des trajets aériens sont indiscutables.

"On a des innovations qui pourraient marcher mais qui ne sont pas à l'échelle pour décarboner le transport aérien. Donc une compagnie qui dit qu'elle va ou peut faire des vols neutres en carbone, elle ment à ses passagers", précise sur le plan technique à France Inter Romain Morizot, ingénieur aéronautique et membre du collectif "Pensons l'aéronautique de demain". Il rappelle qu'aujourd'hui, "la seule solution est de moins voler" en attendant de pouvoir voler plus propre, mais que aujourd'hui, "voler à bas carbone, c'est impossible".

Enfin, elles rappellent qu'inciter à payer un supplément significatif pour contribuer au développement de "carburants d’aviation durables" est totalement trompeur dans la mesure où ces derniers ne sont pas prêts à être commercialisés et la législation européenne récemment adoptée fixe des objectifs très bas quant à la part qu'ils devraient représenter dans le mélange de carburants des avions. "Cela signifie que jusqu'à ce qu’ils soient massivement disponibles – au plus tôt, à la fin des années 2030 - ils ne représenteront au mieux qu'une part mineure dans les réservoirs des avions", écrivent-elles dans un communiqué.

Remboursement

"Ce qui est problématique, c'est que vous pouvez acheter la neutralité de votre vol, ce qui est mensonger et trompeur par rapport aux solutions qui existent aujourd'hui", ajoute Romain Morizot. Contactée par France Inter, la compagnie Air France affirme avoir cessé depuis le 1er janvier 2022 de proposer ce type de financement des compensations écologiques à ses voyageurs.

L'action de cette vingtaine d'associations de consommateurs vise à provoquer l'ouverture d'une enquête au niveau européen sur les pratiques des compagnies et le secteur. Elles réclament également l'interdiction d'allégations trompeuses laissant entendre que "prendre l’avion est une pratique respectueuse de l’environnement" et "exigent" des compagnies un remboursement pour les consommateurs ayant été incités par ces allégations trompeuses, à souscrire des options supplémentaires, pour limiter leur impact environnemental.

La liste complète des compagnies attaquées