Grève de mardi : à quelle mobilisation faut-il s'attendre dans les transports, les écoles, l'énergie...

Le mouvement de grève en cours depuis une vingtaine de jours dans l'industrie pétrolière s'étend. Les syndicats CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Voix lycéenne appellent les salariés de tous les secteurs à la grève et à la manifestation ce mardi 18 octobre . Les revendications portent sur la hausse des salaires et la défense du droit de grève, mis à mal, selon les syndicats, par les réquisitions imposées par le gouvernement dans les raffineries pour faire face à la pénurie de carburant.

Vingt jours après une première journée de mobilisation interprofessionnelle et quarante-huit heures après la "Marche contre la vie chère" organisée par les partis de gauche, la grogne sociale gagne du terrain. Près de 140 rassemblements sont prévus dans toute la France ce mardi, d'après la carte des mobilisations de la CGT . Les salariés de plusieurs secteurs sont appelés à la grève : énergie, transports en commun, éducation, santé, commerce, etc. Tour d'horizon des perturbations à venir.

Transports : un train sur deux en région à la SNCF

SNCF. La circulation des trains régionaux sera perturbée mardi, avec un TER et un train Intercités sur deux en moyenne en France. Certaines prévisions ont été données dès dimanche : en Normandie par exemple, la SNCF annonce un train sur deux sur les liaisons autour de Caen vers Tours, Cherbourg, Deauville-Trouville et Rennes, et un train sur trois sur le reste du réseau régional. En région Pays de la Loire, aucun train ne circulera sur la ligne Nantes-Châteaubriant, de même que sur la ligne Auray-Quiberon en région Bretagne. Les TGV sont peu touchés.

Pour le Transilien, la SNCF prévoit de ne faire circuler qu'un train sur deux sur les lignes H et N, un sur trois sur les lignes J, L et R. Ils seront trois sur quatre en circulation sur la ligne P et deux sur trois pour la ligne U.

Métro. La RATP annonce un trafic "quasi normal" sur les lignes de métro, avec de légères perturbations sur les lignes 6, 12 et 13, avec "huit à neuf trains sur dix en moyenne".

RER. Quelques perturbations sont à prévoir sur les lignes A et B, avec trois trains sur quatre. Les interconnexions à Nanterre-Préfecture (RER A) et à Gare du Nord (RER B) seront maintenues. Le trafic sur le RER C sera fortement perturbé, avec la moitié des trains en circulation. De grosses perturbations sont aussi à prévoir sur le RER D, avec un train sur trois, le trafic sera interrompu entre Paris Gare de Lyon et Châtelet les Halles. Enfin, le trafic sera plus fluide sur le RER E.

Bus en Ile-de-France. En revanche, sur les routes, le trafic sera plus perturbé : neuf lignes de bus de la RATP seront totalement fermées : 101, 168, 260, 278, 319, 537, 538, 574 et 577. Sur le reste du réseau, deux bus sur trois seront en circulation. Le trafic des Noctilien sera normal.

Transports routiers. Les chauffeurs routiers sont aussi appelés à se joindre au mouvement. "La pénurie de conducteurs qui s'est installée partout en Europe et ailleurs est un fait révélateur du malaise profond qui gangrène cette profession", écrit la Fédération des transports routiers SUD-Solidaires dans un tract .

Ports. La CGT des travailleurs portuaires du Havre appelle également à la grève ce mardi. À Marseille, la mobilisation a déjà commencé puisque la CGT du port refuse de décharger les pétroliers après les propos de Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a déclaré que "la CGT fait une saloperie au peuple français".

Énergie : trois raffineries sur sept en grève

Industrie pétrolière. Dans le secteur de l'énergie, la grève a été reconduite ce lundi matin. Au total, trois raffineries sur sept et cinq gros dépôts de carburant (sur environ 200) sont en grève. En conséquence, la pénurie de carburant ne se résorbe pas, les chiffres diffusés dimanche soir montrant une aggravation de la situation des stations-services : 30,1% étaient en difficulté contre 27,3% la veille, à cause de livraisons moins nombreuses le week-end, selon le gouvernement. Mais de nouvelles réquisitions ont été annoncées dans deux dépôts pour alimenter les stations-services.

Centrales nucléaires. Le mouvement se poursuit aussi dans les centrales nucléaires. Les salariés sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour réclamer une revalorisation des salaires. Ils "vont continuer de le faire jusqu’à la journée interprofesionnelle du 18 octobre", a indiqué samedi sur franceinfo Julien Lambert, secrétaire fédéral de la FNME-CGT, la branche énergie du syndicat. Neuf sites étaient concernés par la grève ce week-end, ce qui entraine le report du redémarrage de cinq réacteurs nucléaires à l'arrêt, selon la direction. Cette grève n'a pas d'incidence à ce stade pour le grand public mais pèse sur les finances d'EDF.

Éducation : enseignements général et professionnel mobilisés

Enseignement professionnel. La plupart des syndicats de l'enseignement professionnel (CGT, FSU, SNETAA, UNSA, SNalc, Sud et CNT, Sgen CFDT) appellent à la grève ce mardi. Ils protestent contre la réforme du lycée professionnel qui sera appliqué à la rentrée 2023. Elle prévoit notamment l'augmentation des périodes de stage, au détriment des heures de formation générale. Les syndicats craignent aussi que les filières soient calibrées uniquement en fonction des besoins locaux en main-d'œuvre.

Enseignement général. Les syndicats de l'enseignement général rejoignent aussi le mouvement. Sud Education, qui représente les personnels de l'éducation de la maternelle à l'université, appelle à faire "une pierre deux coups". Le syndicat veut défendre les salaires et dénonce la réquisition des grévistes de certaines raffineries, "une atteinte intolérable au droit constitutionnel de grève". Il dénonce aussi le projet de report de l'âge légal de départ à la retraite. Le FSU, premier syndicat chez les enseignants du premier et second degré, va se mobiliser pour "l'augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux, et l'amélioration des conditions de vie et d’études".

Étudiants. L'Unef, deuxième syndicat étudiant, appelle aussi à la mobilisation pour "la fin de la sélection à la fac, la gratuité de l’enseignement supérieur, un revenu étudiant nous permettant de vivre et étudier dignement, un investissement public massif dans les universités et l’abandon total de la réforme des retraites".

Lycéens. La Voix Lycéenne va aussi se mobiliser "contre la réforme du lycée pro, pour dire non à la sélection, pour des moyens dans l'éducation" et appelle à un blocus dans les lycées. FIDL, un autre syndicat lycéen, va défiler contre "la misère sociale et l'inaction climatique". Enfin le Mouvement national lycéen appelle notamment à soutenir Kaï Terada, un enseignant et syndicaliste muté d'un lycée à Nanterre (Hauts-de-Seine), ce qui a provoqué de vives tensions dans l'établissement.

Crèches. La mobilisation devrait aussi être très suivie dans les crèches, où le personnel est appelé à faire grève. Le 6 octobre dernier, plusieurs milliers de personnes ont déjà manifesté à Paris pour demander la revalorisation des salaires et dénoncer la pénurie de professionnels dans le secteur de la petite enfance.

La fonction publique appelée à faire grève

Tous les fonctionnaires et agents publics sont appels à manifester et à faire grève partout en France. Dans leur tract, les quatre syndicats demandent notamment "l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation" et "l'octroi des emplois et des moyens de financement nécessaires à la mise en œuvre des missions de service public au service de l’intérêt général". Le préavis s'étend jusqu'à la fin du mois.

Santé : cliniques et Ehpad privés mobilisés

Dans le domaine de la santé, outre les agents du public, les salariés du secteur privé sont aussi appelés à se mobiliser. La CFDT santé-sociaux rejoint le mouvement en appelant spécifiquement les 200 000 salariés des cliniques et Ehpad privés à se mettre en grève "pour exprimer leur mécontentement face à la stagnation des salaires, alors que les résultats financiers des grands groupes se portent à merveille". Le syndicat recense près de 40 rassemblements prévus devant des établissements privés.

Commerce : tous les salariés appelés à rejoindre le mouvement

La Fédération commerce services de la CGT appelle également à la grève pour exiger des revalorisations salariales. "La plupart des grilles conventionnelles de salaires sont en dessous du salaire minimum", affirme le syndicat dans son tract . Cette fédération regroupe 48 branches professionnelles, de la petite enfance aux salariés de la logistique, en passant par les aides à domicile, les agents de sécurité, les vendeurs, hôtesses de caisse, serveurs, etc.

Industrie : certaines entreprises déjà en grève

Les salariés de la métallurgie, de la chimie ou encore de l'agroalimentaire sont aussi appelés à rejoindre le mouvement. Les salariés du fabricant d'additifs pour lubrifiants Lubrizol, par exemple, se mobilisent déjà depuis une semaine sur deux sites de Seine-Maritime pour demander une augmentation de 7% des salaires pour compenser l'inflation. La grève a été reconduite jusqu'à samedi.